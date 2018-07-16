Свалка в Жуковском довела нарушителей до уголовного дела

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По нарушениям на свалке в г. Жуковский Московской области, выявленной активистами МОО «Зеленый Фронт», поступил ответ Министерства экологии и природопользования Московской области. Собственники земельных участков привлечены к ответственности, возбуждено уголовное дело. Подробнее - в материале Planet Today.

В адрес МОО «Зеленый Фронт» поступил ответ Министерства экологии и природопользования Московской области на обращение экоактивистов по вопросу незаконного размещения отходов на земельном участке по адресу: Коммунальный проезд, 5А в г. Жуковский. Специалистами Министерства был произведен выезд на указанный в обращении участок. Как сообщается в ответе ведомства, в настоящее время на данной территории завоз отходов не производится. Специалистами Министерства были взяты пробы и проведены маркшейдерские замеры. Полученная по результатам исследования информация о вреде, причиненном окружающей среде, передана в правоохранительные органы. По факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ на указанной территории возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ.

Ранее специалистами Министерства за нарушение требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами производства и потребления привлечена администрация г.о. Жуковский. Выдано предписание с требованием принять меры к очистке водного объекта и его береговой полосы от отходов производства и потребления. Данное предписание не было исполнено. За его неисполнение администрация городского округа привлечена к административной ответственности.

Собственники земельных участков, подвергшихся загрязнению, привлечены к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ за нарушения требований законодательства в области обращения с отходами производства и потребления.

В настоящее время администрацией ведутся работы по приведению данной территории в надлежащее состояние.

Напомним, что в апреле этого года после жалоб местных жителей в ходе общественного экологического мониторинга активисты МОО «Зеленый Фронт» проверили факты размещения ТКО и промышленных отходов неопределенного класса опасности на земельном участке возле СНТ «Глушица». Во время осмотра с территории исходил отчетливый неприятный запах тлеющих отходов, на территории были заметны следы захламления строительными и коммунальными отходами, работала техника.

Координатор МОО «Зеленый Фронт» Кирилл Болгов: «Не совсем ясно каким образом можно привести территорию в «надлежащее состояние», если известно, что на захламленном участке долгое время лежали и вступали в реакции опасные отходы. Должностные лица сообщают о вреде, нанесенном окружающей среде. Мы считаем что подобных случаях для восстановления прав граждан на благоприятную окружающую среду необходимо проводить полноценную рекультивацию».