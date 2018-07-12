Православная общественность просит президента поспособствовать открытости следственного дела по «екатеринбургским останкам»

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На портале «Московские ведомости» опубликован текст открытого обращения представителей православной общественности в адрес Владимира Путина.

Его авторами выступили президент Русского культурно-просветительного фонда имени святого Василия Великого Василий Бойко-Великий, Председатель правления Фонда по постановке памятника Патриарху Гермогену Галина Ананьина и Директор Международного фонда Славянской письменности и культуры Александр Бочкарев. Они просят главу государства использовать свое влияние для того, чтобы следствие по делу о так называемых «екатеринбургским останкам» шло максимально открыто.

Авторы обращения заостряют внимание на том, что в июне 2017 года Синод РПЦ и СК РФ договорились о том, что следствие по делу об останках будет вестись в максимально открытом и публичном порядке. Однако с января текущего года над делом вновь опустилась завеса молчания и строгой секретности. По словам составителей письма, происходящее серьезно волнует православное сообщество нашей страны. Следователи намерены признать екатеринбургские останки Царскими на заседании 15 июля, в канун 100-летия преступления.

По словам составителей обращения, следствие занято исключительно процессом идентификации останков, не уделяя должного внимания расследованию убийства, его обстоятельств и заказчиков. Но следствие должно завершиться судом, это факт. В письме предлагается, чтобы Госдума РФ приняла закон, способствующий проведению широкомасштабного следствия по делу об останках. Должен пройти суд над умершими убийцами и заказчиками этого преступления против Царской Семьи, против всего русского народа, — уверены отправители письма.