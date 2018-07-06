Отдаст ли деньги «Натали Турс»: рассказывает адвокат Владимир Постанюк

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Испорченным оказался летний отдых нескольких тысяч российских граждан, которые заказали туры у достаточно известной компании «Натали Турс». Из-за финансовых проблем компании туристы были вынуждены повторно платить за размещение в испанских, итальянских, кипрских и турецких отелях, а некоторые россияне вообще не смогли вылететь на отдых – таких насчитывается полторы тысячи человек.

Между тем, подобная ситуация – не редкость. Туристические компании сталкиваются с финансовыми проблемами довольно часто, а страдают потребители их услуг, сталкиваясь с необходимостью каких-то дополнительных оплат, а то и вообще с отменой туров. Сейчас для граждан, купивших путевки у «Натали Турс», главная задача – добиться возврата своих денег. Ведь далеко не все из них могут позволить себе купить новые путевки – многие собирали на заказанные туры месяцами и даже годами. О том, есть ли у россиян шанс вернуть назад свои деньги и добиться компенсации за сорванные планы и испорченное настроение, рассказал известный российский адвокат Владимир Постанюк.

Владимир, можно ли считать отмену туров из-за низкой рентабельности, как заявляет «Натали Турс», допустимой мерой? Насколько законны действия компании?

- Начнем с того, что каждый бизнесмен, каждая фирма, само собой, определяют самостоятельно все свои риски, рентабельность того или иного предприятия и могут принимать решения об его отмене или изменении. С этой точки зрения никаких существенных нарушений в решении компании я не вижу. Но поскольку путевки в туры уже были приобретены, компания должна вернуть потребителям их стоимость, а если люди столкнулись за границей с такими неприятными ситуациями как необходимость повторной оплаты за отель, то решить и этот вопрос. Права покупателей путевок в данном случае достаточно четко прописаны в Гражданском кодексе, в статье 32 ФЗ «О защите прав потребителей», в ст. 10 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Поэтому, если мы будем говорить о законности действий компании, то надо понимать, что отменить туры она может, но тогда должна урегулировать отношения с потребителями своих услуг.

Что делать тем, кто уже приобрел путевки? Можно ли как то добиться возмещения понесенного ущерба?

- Не только можно, но и нужно добиваться возмещения понесенного ущерба. Конечно, это личное дело каждого, поскольку есть люди, для которых дороже время и душевное спокойствие, чем деньги, но в данном случае речь идет о немалых суммах и я думаю, что практически все пострадавшие будут стараться вернуть хотя бы стоимость путевок. И я бы отметил, что это вполне реальная цель, хотя сейчас встает вопрос о том, хватит ли у компании «Натали Турс» денег для выплат туристам. Напомню, что туры были проданы на общую сумму более чем в 15 млн долларов. Это очень большие деньги даже для «Натали Турс», но и не выплачивать не получится, поскольку очень масштабен скандал, да и выхода у компании нет.

Для возврата денег необходимо составить претензию, в которой потребовать выплатить стоимость путевок в течение десяти суток, а затем подать эту претензию в Союз защиты прав потребителей и в Роспотребнадзор. Далее нужно действовать по отработанной схеме. Если в течение указанных в претензии дней компания «Натали Турс» деньги не отдает, необходимо обращаться в суд. Любое промедление с выплатой стоимости путевок в течение более чем десяти дней приведет к тому, что компании придется не только выплачивать стоимость билетов, но и компенсировать расходы на адвоката или юриста, судебные издержки, платить проценты за пользование чужими денежными средствами. Таким образом, шанс получить назад свои деньги плюс компенсацию у людей есть. Я бы посоветовал людям быть более активными и не стесняться, не бояться обращаться во всевозможные государственные инстанции. Можно писать заявления и в полицию, в прокуратуру.

Как в целом контролируется ситуация в сфере туристического бизнеса, кто отвечает за контроль этого направления деятельности?

- Как и любые другие сферы предпринимательства, туристический бизнес в России регулируется законодательством страны, прежде всего – Гражданским кодексом, законом «О защите прав потребителей», законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». В России есть Федеральное агентство по туризму РФ (Ростуризм), которое отвечает за общие организационные вопросы в сфере туризма. Но если мы говорим о данной ситуации, то это больше относится к Роспотребнадзору, который призван защищать права потребителей и обладает полномочиями накладывать санкции на компании, нарушающие российское законодательство в сфере прав потребителей.

Были ли прежде подобные ситуации и как они разрешались? Получили ли люди компенсации в аналогичных случаях?

- Туризм в России – достаточно проблемная сфера. С одной стороны, это очень прибыльный бизнес, поскольку путешествуют, проводят отпуска и свободные дни в турах, на отдыхе в пансионатах и санаториях, в том числе за рубежом, миллионы российских граждан. Но с другой стороны, туристический бизнес очень сильно зависит от различных ситуационных факторов, будь то чрезвычайные ситуации, политические потрясения, даже перемена погодных условий.

Банкротства туристических компаний – частое явление. Если говорить о довольно давних временах, то я бы вспомнил, что до 2007 года рынок туристических услуг был очень проблемным, в большинстве случаев покупатели в аналогичных ситуациях не получали ни компенсации, ни даже возврат денег за путевки. После 2007 года ситуация изменилась, с каждым годом рынок становится все более регулируемым, но банкротства туристических компаний, само собой, продолжаются. Поэтому очень часто люди получают совсем смешные компенсации по 2-3 тысячи рублей.

Известно, что входящие в состав «Натали Турс» компании застрахованы, но вот хватит ли денег для возмещения стоимости туров и выплаты компенсаций всем гражданам, купившим путевки? Кроме того, для выплаты необходимы средства из финансовых гарантий компании, но тогда потребуется, чтобы «Натали Турс» прекратила осуществлять свою деятельность, а компания прекращать свою деятельность не собирается и рассчитывает на дальнейшую работу. Да и хватит ли денег, ведь компания, как сообщают СМИ, продала более 10 тыс. туров, а финансовая гарантия составляет 150 млн рублей. Но не по 15 тысяч рублей же покупались туры! Это сейчас и есть главный вопрос, а пока я бы посоветовал всем людям, которые попали в эту сложную ситуацию, обратиться за помощью к квалифицированным юристам, адвокатам и заняться защитой своих прав и законных интересов. Конечно, дело это непростое и разбираться можно долго, но оно того стоит.

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