РВП в России: зачем оно нужно и как его получить

С целью узаконить свое пребывание в России, иностранным гражданам необходимо оформить особенный документ – разрешение на временное пребывание (РВП). Оно позволяет официально жить и работать. Само по себе РВП – это специальный штамп в паспорте. В случае, если физическое лицо не имеет гражданства, ему выдается отдельная бумага соответствующей формы.
Разрешение на проживание выдается сроком на 3 года и позволяет находиться в пределах РФ на протяжении всего периода действия. Прибывший в страну иностранец считается туристом и обязан покинуть страну не позже, чем через 90 дней после въезда. Если он планирует оставаться в России на более длительное время, ему необходимо получить вид на жительство и гражданство страны. И первым шагом к реализации этой операции является получение РВП.
Хотя получить разрешение на длительное проживание может далеко не каждый мигрант, РВП дает возможность получить некоторые квоты и преимущества для иностранного гражданина:
Конечно, вместе с возможностями для временно проживающего мигранта, у него появляются и новые ограничение. Основные из них – отсутствие избирательного права, запрет на посещение закрытых территорий и невозможность уехать из страны более, чем на полгода.
Законодательством Российской Федерации предусмотрены особые нормы проведения процедуры по выдаче РВП. Сперва иностранному гражданину необходимо собрать полный пакет документов для передачи их в УФМС (заявление, паспорт, фотографии 3*4, медицинская и другие справки). Упростить этот процесс позволит обращение в Единый центр документов. Далее устанавливается личность мигранта по отпечаткам пальцев – посредством дактилоскопии. После чего происходит процедура регистрации лица по месту проживания и, непосредственно, выдача разрешения на проживание. Обладатель РВП обязан ежегодно информировать органы ФМС о факте своего пребывания на территории страны.
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