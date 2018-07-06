РВП в России: зачем оно нужно и как его получить

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С целью узаконить свое пребывание в России, иностранным гражданам необходимо оформить особенный документ – разрешение на временное пребывание (РВП). Оно позволяет официально жить и работать. Само по себе РВП – это специальный штамп в паспорте. В случае, если физическое лицо не имеет гражданства, ему выдается отдельная бумага соответствующей формы.

Разрешение на проживание выдается сроком на 3 года и позволяет находиться в пределах РФ на протяжении всего периода действия. Прибывший в страну иностранец считается туристом и обязан покинуть страну не позже, чем через 90 дней после въезда. Если он планирует оставаться в России на более длительное время, ему необходимо получить вид на жительство и гражданство страны. И первым шагом к реализации этой операции является получение РВП.

Что РВП дает?

Хотя получить разрешение на длительное проживание может далеко не каждый мигрант, РВП дает возможность получить некоторые квоты и преимущества для иностранного гражданина:

В первую очередь, разрешение подобного типа позволяет жить и работать на территории России на протяжении 3 лет без дополнительной бумажной волокиты. После чего у мигранта есть возможность подать прошение на предоставление ВНЖ.

РВП это возможность официального трудоустройства без разрешений или патентов. То есть временно проживающий гражданин имеет полное право работать как по трудовому, так и по гражданско-правовому договору.

Мигрант имеет право оформить полис на обязательное медицинское страхование, которое предполагает бесплатную медицинскую помощь.

Обладатель РВП не обязан проходить военную службу ВС России.

Временно проживающие мигранты могут оформить статус индивидуального предпринимателя по месту своей регистрации и открыть свой бизнес.

При желании проходить учебную практику может понадобиться ИНН, который также можно оформить с РВП.

Конечно, вместе с возможностями для временно проживающего мигранта, у него появляются и новые ограничение. Основные из них – отсутствие избирательного права, запрет на посещение закрытых территорий и невозможность уехать из страны более, чем на полгода.

Процесс получения РВП

Законодательством Российской Федерации предусмотрены особые нормы проведения процедуры по выдаче РВП. Сперва иностранному гражданину необходимо собрать полный пакет документов для передачи их в УФМС (заявление, паспорт, фотографии 3*4, медицинская и другие справки). Упростить этот процесс позволит обращение в Единый центр документов. Далее устанавливается личность мигранта по отпечаткам пальцев – посредством дактилоскопии. После чего происходит процедура регистрации лица по месту проживания и, непосредственно, выдача разрешения на проживание. Обладатель РВП обязан ежегодно информировать органы ФМС о факте своего пребывания на территории страны.