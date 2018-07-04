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"Натали Турс" предложит клиентам компенсации

Среда, 04 Июля 2018 16:44
&quot;Натали Турс&quot; предложит клиентам компенсации Фото из открытых источников

Туроператор "Натали Турс" с 5 июля предложит клиентам механизмы компенсации, сказал на пресс-конференции президент компании Владимир Воробьев.

 

В среду, 4 июля, один из крупнейших российских туроператоров сообщил, что аннулирует все туры с 4 июля по 30 сентября 2018 года, напоминает ТАСС.

 

"Мы работаем над тем, чтобы все туристы, попавшие в эту ситуацию, так или иначе получили от нас компенсацию в полном объеме. Будут предложены разные механизмы получения компенсации, в том числе неденежные. Будут различные механизмы компенсации, начиная с завтрашнего дня, предлагаться", - сказал он.

 

По словам Воробьева, те клиенты, которые будут готовы воспользоваться другим отдыхом, смогут получить компенсации таким способом, а другая часть клиентов "будет ждать, пока в компании нормализуется финансовая ситуация" и появится возможность отправлять туристов на отдых по текущим программам, не подвергая их риску.

 

"Компенсации берет на себя компания "Натали Турс" той помощью, которую будут оказывать агентства и туроператоры", - отметил Воробьев.

 

Кризис в туроператоре

 

Он добавил, что туроператор несколько недель назад столкнулся с кризисом ликвидности - компании стало не хватать средств для расчетов с партнерами. 

 

"Несколько недель назад мы начали сталкиваться с кризисом ликвидности, компании стало не хватать собственных финансов, чтобы своевременно оплачивать поставщикам услуги", - сказал он журналистам, отметив, что обязательства туроператора перед партнерами и кредиторами достигают нескольких миллионов долларов.

 

"Объем кредитных линий доходит до нескольких миллионов долларов по нескольким партерам", - сказал Воробьев.

 

Туроператор оценил полученный во втором квартале 2018 года убыток в 8-10 млн рублей.

 

"Я попросил, чтобы бухгалтер сделала прогноз по второму кварталу 2018 года. Убыток от финансово-хозяйственной деятельности группы компаний "Натали Турс" на второй квартал примерно составляет 8-10 млн рублей", - сказал президент компании.

 

Помощь туристам

 

Около 400 клиентов туроператора "Натали Турс", объявившего об аннулировании всех забронированных и оплаченных туров из-за финансовых проблем, смогут вылететь из Испании чартерными и регулярными рейсами.

 

"В Испании сейчас уже практически не остается туристов, мы уже не завозили их в предыдущие выходные. В пределах 300-400 человек там осталось, - сказал президент компании Владимир Воробьев. - Все туристы будут вывезены чартерами или регулярными рейсами".

 

Компания ведет переговоры с контрагентами, чтобы туристы с билетами и открытыми визами смогли воспользоваться ими.

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Волкова Алена Опубликовано в Право   Теги Туризм
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