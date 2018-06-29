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Адвокат Владимир Постанюк: Женщины и девушки должны чувствовать себя в безопасности

Пятница, 29 Июня 2018 17:50
Адвокат Владимир Постанюк: Женщины и девушки должны чувствовать себя в безопасности Фото из открытых источников

На днях российский Интернет буквально «взорвался» от очередной громкой истории. Анна Брэйн, автор блога о моде, воспользовавшаяся услугами такси Uber, обвинила водителя в попытке изнасилования. Женщина утверждает, что водитель такси ударил ее по лицу, но ей удалось вырваться и убежать. Пока полиция разбирается в деталях произошедшего, а популярный сервис заблокировал таксиста, на которого поступила жалоба, мы попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию известного российского адвоката Владимира Постанюка.

 

- Начну с того, что я лично – и как юрист, и как мужчина, - не приемлю не то что насилия, но даже хамства в адрес женщины. У каждого из нас есть мать, бабушка, жена, дочь, сестра. Для нормального мужчины хамить женщине или, тем более, поднимать на нее руку – дико. Я считаю, что женщина априори права. Если мужчина не может найти с женщиной общий язык, ему стоит просто отойти, прекратить это конфликтное общение. Как можно ставить себя на такой низкий уровень и вступать в конфликт, тем более распуская руки или пытаясь домогаться, использовать женщину для удовлетворения своих сексуальных потребностей? 

 

Что касается этого конкретного дела, то я хочу отметить, что любое уголовное дело должно расследоваться очень внимательно, с соблюдением законности и объективности. При этом если в деле в качестве потерпевшей фигурирует женщина или девушка, то требования к расследованию должны кратно возрастать. Конечно, часто приходиться слышать о том, что женщина или девушка могла оговорить подозреваемого, преследуя какие-то личные корыстные цели или просто желая отомстить. Такие ситуации, само собой, случаются, потому что разные есть мужчины и разные есть женщины. Но я со случаями оговора со стороны потерпевших женщин и девушек сталкивался очень редко и это я говорю как бывший следователь, достаточное время прослуживший в органах внутренних дел. 

 

Стоит отметить, что преступления против женщин, особенно связанные с попытками изнасилования, сложны в доказывании. Во-первых, действительно нужно доказать, что имела место попытка изнасилования, а не просто водитель пытался высадить женщину из такси и применил силу. Во-вторых, очень часто недобросовестные следователи, которые не желают возиться с уголовным делом, могут влиять на потерпевшую, пытаться отговаривать ее от заявления, напирая на сложность расследования и на то, что оно причинит жертве еще большие моральные страдания, связанные с многочисленными допросами, оглаской, необходимостью выступления в суде. Очень часто женщины и девушки идут на поводу у таких следователей и забирают свои заявления. Это неправильно, поскольку не только преступник остается безнаказанным за свои грязные дела, но и многие другие девушки и женщины оказываются в ситуации потенциального риска, поскольку насильник продолжает гулять на свободе и представлять опасность для окружающих. 

 

Как бывший следователь и судья, а ныне адвокат, я бы хотел отметить, что процессы по делам об изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера сейчас в большинстве своем проходят в закрытом режиме. Это обстоятельство избавляет потерпевших от многочисленных переживаний, которые были бы неизбежны в случае открытого процесса. Но в любом случае потерпевшей приходится на следствии вспоминать и рассказывать различные неприятные обстоятельства совершенно чужим людям – следователю, судье, адвокату. Для большинства женщин и девушек, подвергшихся сексуальному насилию, это действительно нелегко. 

 

Я считаю, что по данному громкому делу следователи должны работать с максимальной ответственностью, а если таксист действительно виновен, то это дело нужно обязательно довести до суда, чтобы оно завершилось соответствующим судебным приговором. Ведь сейчас на следствие с надеждой смотрят многие другие женщины и девушки, которые подвергались домогательствам со стороны водителей такси. Все мы знаем, что такие случаи не являются особой редкостью и хотя большинство из них не заканчивается изнасилованиями, у женщин и девушек все равно остается очень неприятный осадок. Привлекая подобных лиц к уголовной ответственности, мы создадим прецедент, который отпугнет многих потенциальных преступников и правонарушителей от желания пристать к одинокой пассажирке и, тем более, попытаться претворить свои грязные планы в жизнь.

 

Владимира Постанюк

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Право   Теги Новости
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