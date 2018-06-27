Российские власти готовятся законодательно закрепить полномочия общественных деятелей

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Вопреки всем обвинениям в «недемократичности», «авторитарности» и тому подобным вещам, власть в России делают весомые и вполне реальные шаги для построения действительно открытого общества, в котором контроль над её действиями со стороны общественных активистов будет не пустой декларацией, а действенным инструментом.

Серьёзнейший аргумент в пользу этого утверждения – обсуждение председателем Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым и членом Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Александром Хаминским непростых вопросов, касающихся общественного контроля, деятельности организаций, осуществляющих таковой, а, главное – «подводных камне» в этой деятельности, необходимость законодательного урегулирования которых давно назрела.

Необходимо отметить, что старт резкой активизации данного процесса дал ни кто иной, как Президент России Владимир Путин. Точкой отсчёта можно считать его указания, данные новому Кабинету министров Российской Федерации: «Вовлекать как можно больше граждан в реализацию задач развития, подавать пример конструктивного сотрудничества со структурами гражданского общества, продолжить практику гражданского общественного мониторинга и контроля».

Проблема состоит в том, что для того, чтобы реализовать наказ Президента на практике, а не превратить его в пустую декларацию, одного желания представителей власти недостаточно. Прежде всего, для этого необходимо внести целый ряд существенных изменений не только в административное, но и в уголовное законодательство, причём на федеральном уровне.

То, что Михаил Федотов выбрал в качестве собеседника для обсуждения вопросов правового регулирования деятельности «общественных контролёров» именно Александра Хаминского, вовсе не случайно. Общественный совет московского Главка МВД России вполне объективно может служить положительным примером взаимодействия традиционно считающейся одной из наиболее «закрытых» государственных структур и представителей общественности.

«Секрет» успеха здесь прост: с одной стороны «общественники» достаточно самостоятельны в своей деятельности, а не выполняют указания тех, кого должны контролировать. С другой – эта их деятельность конкретно и чётко регулируется в рамках правового поля. Главное же – реальная возможность представителей Общественного совета быть услышанными руководителями столичного Главка, вплоть до самых вышестоящих. Плюс, конечно, честность и открытость в деятельности самого Совета.

Какие же законодательные новации должны стать ключом к усилению роли общественного контроля в России? Прежде всего, изменения и дополнения коснутся трёх законодательных актов: Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Федерального закона от 23.06.2016 N 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

Основными моментами, которые, на взгляд Александра Хаминского, выступившего инициатором этой новации, действительно смогут серьёзно укрепить позиции общественных деятелей, осуществляющих контроль органов власти и усовершенствовать их деятельность, станет введение норм о реальной ответственности представителей органов госвласти за игнорирование обращений представителей общественности и установление чёткого порядка рассмотрения таких обращений, а, также сроков, в которые оно должно быть осуществлено.

Огромным шагом вперед в развитии и укреплении общественного контроля, несомненно, должна стать норма, вполне заслуживающая определения «революционная»: в защите от противоправных посягательств общественные деятели могут быть, фактически, приравнены к сотрудникам правоохранительных органов. Если соответствующие изменения в законодательство будут приняты, жёсткая ответственность будет грозить не только за посягательство на их жизнь, но и на причинение вреда здоровью или же угрозы таковых.

Хочется надеяться, что данная инициатива станет импульсом для движения нашей страны к обществу, в котором граждане России будут обладать реальными возможностями по контролю над деятельностью представителей органов государственной власти.