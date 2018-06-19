Владимир Постанюк о Константине Пономареве: это упорный и несгибаемый человек, мы будем добиваться справедливости в отношении него

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Судебный спор бизнесмена Константина Пономарева и российского представительства компании ИКЕА, один из самых громких процессов последнего времени, получил неожиданное развитие. Предприниматель после получения большой суммы денег, а также участия в амнистии капиталов попал в СИЗО по обвинению сразу в нескольких преступлениях, включая неуплату налогов, заведомо ложный донос и мошенничество. О том, как такое могло произойти с декларантом номер один, мы поговорили с одним из адвокатов бизнесмена Владимиром Дмитриевичем Постанюк

Как Вы считаете, вести частный бизнес в России в принципе возможно?

Безусловно, возможно. Вопрос в другом: находясь в современных условиях, уйдя от положения вещей, существовавшего в СССР, государство не создает условий для развития частного бизнеса. Само по себе существования частного бизнеса нельзя назвать позитивной тенденцией, это лишь факт – в государстве, которое позиционирует себя как активного участника международной торговли, члена ВТО с безусловно рыночной экономикой, всё ещё много проблем у предпринимателей. Хотя, конечно, этот вопрос лучше обсуждать с ними самими – с людьми, которые что-то сделали своими руками, организовали бизнес. Я не предприниматель, у меня совсем другая профессия.

Однако Вы знакомы с этими проблемами как человек, представляющий бизнес в судебных спорах. Это так?

Вы абсолютно правы, знаком по роду своей деятельности – как адвокат и руководитель адвокатского коллектива я довольно часто общаюсь с бизнесменами, которым необходима квалифицированная юридическая помощь. Однако круг вопросов настолько широк, что их можно обсуждать не один день. Проблем у бизнеса в России, к сожалению, много. На мой взгляд, существующее положение вещей как нельзя лучше характеризует фраза: «как только чиновники начинают заботиться о бизнесе, якобы от имени государства, этот бизнес перестает существовать».

При каких обстоятельствах Вы приняли решение вступить в дело Константина Пономарева и защищать его? Всё же у этого предпринимателя неоднозначная репутация.

Судить о репутации клиента не входит в задачи адвоката, я вступил в дело на стороне защиты и вместе с моими коллегами прикладываю все усилия для того, чтобы максимально полно защитить права и интересы Константина Пономарева. Однако, будучи знакомым с ним, я могу сказать о нём как о человеке. Это чрезвычайно энергичный, творческий и целеустремленный человек, который никогда не сдается. Даже сейчас, находясь в СИЗО, он пишет книги о развитии бизнеса, направляет законодательные предложения депутатам Государственной думы, генерирует море идей, абсолютно не связанных с уголовным делом против него. Я глубоко убежден в том, что Константин – упорный и несгибаемый человек . А самое главное - честный человек!!!

Вы упомянули, что он находится в СИЗО. Как его здоровье?

К сожалению, значительно ухудшилось. До помещения в следственный изолятор Константин Пономарев мог хоть космонавтом стать, по наблюдениям его жены. Сейчас же у него диагностировали диабет второго типа. И это очень огорчает нас всех.

Однако мы отошли от темы. Как он попал в СИЗО, и почему в его поддержку не устраивают митингов?

Попадание Константина Пономарева в СИЗО нелепо по своей сути, этого человека обвиняют в совершении так называемых экономических преступлений, он не убийца или насильник, то есть абсолютно не опасен для общества. Однако суд избрал такую меру пресечения. Что же касается его поддержки, то тут можно сказать лишь то, что Константин – богатый бизнесмен, который заработал свое состояние. Однако в нашем обществе существует предвзятое отношение к таким людям – отчего-то большинство людей до сих пор считает, что крупный капитал невозможно заработать честно, а значит, этот человек украл у государства, то есть, косвенно, из сумм, которые эти люди уплатили в качестве налогов. Хочу отдельно отметить: Константин Пономарев никогда не был государственным служащим и никогда не имел доступа к федеральному, региональному или даже местному бюджету. Он организовал частный бизнес и довольно серьезно развил своё дело, а затем уже его имя стало известно в связи с громким спором с компанией ИКЕА. И здесь очень важен тот факт, что компания Константина Пономарева в рамках этого спора по мировому соглашению получила 25 миллиардов рублей. Это та сумма, которую обычному человеку трудно даже представить. И здесь также важно отметить: эти миллиарды он получил абсолютно законно, а не украл. ИКЕА не пыталось оспорить мировое соглашение, по которому компания сама предложила эти деньги. Собственно, спор довольно обычный – Константин Пономарев организовал бизнес на использовании промышленных бесшумных генераторов. Компания ИКЕА пользовалась этими генераторами при строительстве своих торговых объектов, когда те ещё не подключили к городским источникам питания, в договорах были прописаны санкции за нарушение сроков оплаты. Что Пономареву и удалось доказать в суде – компания ИКЕА должна была ему немало денег.

А из чего тогда выросло уголовное дело против Пономарева?

Следствие предполагает, что мой клиент уклонился от уплаты налогов. Однако в этом деле до сих пор очень много неясных моментов: следствие не может определить, кто именно должен был платить, сам Пономарев или его компания, имел ли место факт уклонения от уплаты налогов. Главная проблема заключается в том, что Константина Пономарева заключили под стражу, хотя он абсолютно не опасен для общества, и самое главное: никто до сих пор не может сказать, сколько же именно он должен был заплатить в качестве налога.

Вы представьте себе такую странную ситуацию: предпринимателю его юридические и налоговые консультанты говорят, что он должен заплатить, скажем, 1 рубль, и аргументируют это. Бизнесмен этот рубль платит, однако налоговая утверждает, что необходимая сумма составляет 10 рублей. Что должен сделать законопослушный предприниматель? Попытаться разрешить спор предусмотренным законом способом, добиться правосудия. Обычный бизнесмен идет в суд, и Пономарев, законопослушный бизнесмен и полноправный гражданин Российской Федерации пошел в суд, чтобы добиться справедливости. Суды всех инстанций подтвердили правоту Пономарева и его консультантов.

Далее история делает новый виток – Константин Пономарев в 2015 году декларирует все свои доходы, весь свой капитал в рамках амнистии капиталов, становится декларантом №1 во всей стране. Фактически перестраховывается и показывает государству: все деньги в России, я не вывожу их за рубеж. При этом сумма в декларации, прямо скажем, немаленькая. Естественно, это должно было действовать как железная страховка – по всей задекларированной сумме бизнесмен освобождался от претензий со стороны правоохранительных и судебных органов. Однако этого почему-то не происходит, и уже через несколько лет суды повторно рассматривают налоговый спор и занимают противоположную позицию: говорят, что факт уклонения от уплаты налогов доказан, однако не называют суммы. По этим обвинениям Пономарев попадает в СИЗО.

И эта сумма до сих пор не названа?

Да, до сих пор ни один эксперт не назвал точной суммы. Даже если предположить, что каким-либо образом Константин Пономарев остался должен государству какую-то сумму налогов, он должен как минимум знать её, чтобы исправить ситуацию. Однако следствие исходит из странной позиции: никто не отрицает того, что Пономарев исправно платил налог и стал участником амнистии капиталов, однако обвинение в уклонении от уплаты налогов не снято.

Более того, отмечу крайне важное обстоятельство: экспертизу для выяснения того, действительно ли наш клиент не исполнил обязанности по уплате налогов и, если так, то в каком размере, следователь назначил лишь после года нахождения Пономарева в СИЗО. С чем же работали целый год без выяснения ответов на эти вопросы и зачем Пономареву находиться под стражей – к сожалению, эти вопросы остаются без ответа.

Вы упомянули, что следствие выдвинуло несколько обвинений. Что ещё кроме неуплаты налогов?

Ещё Константина Пономарева подозревают в покушении на хищении у другой компании суммы почти в 5 миллиардов рублей.

Это довольно серьёзные деньги. Как же так получилось?

В данном случае вышла абсолютно нелепая ситуация. Фактически, следствие рассматривает обращение в суд с исковым заявлением о защите своих прав как покушение на хищение денег. Ситуация выглядит следующим образом. Компания, принадлежащая Константину Пономареву, сдает промышленные генераторы (серьёзное оборудование, стоимость которого порядка 100 миллионов долларов США) в аренду. Компания-арендатор заключает на них же договор субаренды, и так через множество таких договоров генераторы попадают на Крымский полуостров (например детский лагерь «Артек» в качестве источников резервного питания.)

В конечном счете, компания, которой принадлежат генераторы, не получает за их аренду ни копейки и, что абсолютно разумно в данной ситуации, обращается за защитой своих прав в суд. Казалось бы, всё довольно просто: договоры подписаны, никто не оспаривает, что они заключены добровольно и имело место свободное волеизъявление сторон. Однако компания-арендатор расценивает это как незаконное покушение на свои деньги и заявляет в правоохранительные органы.

Но ведь подобные споры между предпринимателями – обычная практика, разве нет?

Абсолютно нормальная практика. Каждый день в суды нашей страны подаются исковые заявления схожего содержания: оспаривают какие-либо сделки, требуют взыскать с ответчика денежные средства. Суды либо отказывают в удовлетворении заявленных требований, либо удовлетворяют их в части, либо полностью соглашаются с истцом.

И до этого ни у кого не возникало сомнений в том, что подача искового заявления в суд – разумный вариант защиты собственных прав, и никак не может расцениваться как покушение на хищение денежных средств, как преступление в целом. Это нарушение правил элементарной логики.

Однако это обвинение выдвинуто Константину Пономареву и он находится в СИЗО.

Неужели никто не понимает, что при таких обстоятельствах Константин Пономарев должен находиться на свободе, а не под стражей?

К сожалению, суд избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения по данному делу. Однако мы делаем всё возможное для того, чтобы добиться справедливости и вызволить Константина оттуда. Мы обращались в прокуратуру и суды, написали также уполномоченному по правам предпринимателей Б.Ю. Титову, потому что, на наш взгляд, это вопиющее нарушение прав бизнесмена. Очень надеемся на то, что вскоре справедливость будет восстановлена.

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