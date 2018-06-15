Как новые тарифы ОСАГО повлияют на страховщиков?

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Изменение коридора тарифов ОСАГО может стать причиной возникновения рыночного пузыря, в условиях которого мелкие страховщики начнут демпинг, но не смогут обеспечить гарантию выплат. Так считает Алексей Кондрашенко, эксперт в области страхования.

Тарифы ОСАГО, напомним, обзаведутся расширенным коридором базового тарифа (на двадцать процентов вниз и вверх для всех категорий транспорта, кроме мотоциклов и машин юрлиц, для которых границы расширятся на 10.9 и 5.7 процентов) в рамках специального проекта Центрального банка.

Еще одно важное нововведение — новая система расчета КБМ (коэффициент бонус-малус). То есть, речь идет о скидках, которая предоставляется водителям с безаварийным вождением. Теперь страховая история будет по-другому прикрепляться к водителям, а также не будет обнуляться после перерывов.

"Именно реформирование КБМ является единственным на сто процентов положительным аспектом новшеств. Остальные моменты выглядят очень сомнительно. Понятно, что регулятор пытается повысить уровень конкуренции между страховщиками, но если делать это такими способами, то количество проблем лишь увеличится", — цитирует эксперта федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".