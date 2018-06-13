Как будут повышать пенсионный возраст в России?

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Рассматривая проект закона о повышении пенсионного возраста, Государственной думе Российской Федерации предстоит решать "очень тонкую задачу" — говорит Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений.

"Это очень и очень непростая тема. Ведь с одной стороны, правительство взяло твердый курс на повышение возраста выхода на пенсию, а с другой — этот шаг встречает стабильное непринятие у населения. То есть, здесь нужно соблюдать тонкий баланс между разными интересами. И само-собой, что спешить в этом деле ни в коем случае не стоит — нужно максимально взвесить все аспекты, прежде чем принимать какое-то решение", — приводит слова Сафонова Федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, тем временем, заявил, что законопроект о повышении пенсионного возраста может быть принят в первом чтении еще до завершения весенней сессии. Это, как видим, несколько расходится со словами эксперта. В чем же дело?

"Очевидно, что рассмотрение проекта закона в первом чтении будет сопровождаться какими-то серьезными корректировками, то есть, говоря о принятии документа в первом чтении, Володин подразумевал создание свода концептуальных основ. Все ключевые вопросы, таким образом, будут определяться уже во втором чтении, к моменту которого закон может серьезно измениться", — добавил Сафонов.