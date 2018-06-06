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Леонид Слуцкий считает, что нужно выслушать мнение представителей журналистского сообщества

Среда, 06 Июня 2018 15:49
Леонид Слуцкий считает, что нужно выслушать мнение представителей журналистского сообщества Фото из открытых источников

Председатель комитета Госдумы по международным делам в своем телеграм-канале поделился мнением об ответственности за «оскорбительный и клеветнический характер» выступлений некоторых журналистов.

 

Эту тему в последнее время обсуждают довольно активно. Во вторник проблему поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который указал на ряд передач радиостанции «Эхо Москвы». Он считает, что даже американский сенатор Джон Маккейн выступает в адрес высших должностных лиц нашей страны менее резко, чем журналисты «Эха».

 

– Надо проверять эту радиостанцию, почему она занимает такую позицию уже много лет. Поэтому правильно потребовать убрать оскорбительный и клеветнический характер отдельных выступлений большинства журналистов «Эха Москвы», – подчеркнул политик.

 

Согласился с этим и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он поручил комитету по международным делам проанализировать законодательство Совета Европы в этой сфере и заявил, что считает необходимым решить на законодательном уровне проблему оскорблений в СМИ в адрес высших должностных лиц России.

 

– Если вы не будете возражать, может быть, мы через неделю послушали бы Леонида Слуцкого по этому вопросу с тем, чтобы для себя понять, как решаются эти вопросы в европейских государствах. Возможно, это было бы и интересно, и, с другой стороны, можно рассмотреть модельное законодательство для нашей страны, – сказал Вячеслав Володин.

 

По мнению Слуцкого, эта проблема существует уже не первый год. Глава думского комитета считает, что сотрудники некоторых изданий действительно путают свободу слова со вседозволенностью, а критику – с прямыми оскорблениями.

 

– Более того, клевета и откровенная грязь в адрес российской власти кое для кого стали редакционной политикой, – добавил Слуцкий.

 

Он также отметил, что о каких-либо конкретных мерах речь пока не идет, но тем не менее политик считает необходимым высказать свое мнение.

 

– Подходить к этому вопросу нужно предельно взвешенно, я бы даже сказал - деликатно. Хотя бы потому, что речь идет о некоторых недобросовестных СМИ, а возможные нововведения будут касаться всех, – написал Слуцкий в своем телеграм-канале.

 

– Нужно выслушать мнение самих представителей журналистского сообщества. Например, на площадке нашего комитета по информационной политике. И конечно, решение этого вопроса не должно превращаться в полицейщину. Никто нас за это не похвалит, – добавил Леонид Слуцкий.

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Волкова Алена Опубликовано в Право   Теги Новости Журналистика
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