В Госдуме готовят законопроект о регистрации домашних животных‍

Проект закона о регистрации домашних животных, который готовят российские парламентарии, нужен в первую очередь для того, чтобы ограничить возможность содержания опасных животных.
Что же касается регистрации не представляющих опасности животных, то она будет добровольной. И, как особенно подчеркивается — бесплатной.
По словам Владимира Бурматова, возглавляющего комитет Государственной думы по экологии и охране окружающей среды, законопроект о регистрации домашних животных ограничит возможность содержания диких и опасных животных в квартирах, домах, а также на дачах и земельных участках. Речь идет, в частности, о медведях, тиграх и подобных животных, а также о собаках бойцовских пород.
Регистрация животных будет бесплатной, однако разнообразные сопутствующие услуги (например — чипирование) могут стоить денег.
В рамках законопроекта будет создан список животных, которых запрещено содержать. Потенциально опасные животные, которые уже содержаться гражданами РФ, должны быть подвергнуты регистрации в обязательном порядке. Осуществлять регистрацию, как предполагается, будут региональные отделения Россельхознадзора, а также ветеринарные службы.
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