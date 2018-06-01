Как минимум 1,5 млн российских паспортов оказались недействительными

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МВД России впервые официально пояснило для “Ъ” причины масштабной проблемы с документами российских граждан: их паспорта могут ошибочно считаться недействительными в базе данных ЕИАС «Российский паспорт».

Речь идет как минимум о 1,5 млн удостоверений личности. В итоге граждане сталкиваются с рядом сложностей, самая распространенная из которых — отказ в предоставлении банковских услуг. В МВД пояснили, что сбой произошел ранее во время объединения баз данных.

Жительница Москвы Наталья Иванова пришла в банк 26 апреля этого года за картой. Сотрудница банка попросила ее паспорт, а затем сообщила, что документ числится среди недействительных. «Я коренная москвичка. Паспорт я не теряла, получила в 2004 году и с тех пор его не меняла. С банком я не раз имела отношения, буквально накануне мой паспорт не вызвал никаких вопросов»,— рассказала госпожа Иванова. В банке ей предложили обратиться в главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России. В итоге госпоже Ивановой пришлось написать обращение в полицию, ответить на него пообещали лишь через неделю. Тогда же госпожа Иванова узнала о существовании сервиса на сайте ГУМВ МВД России «Проверка по списку недействительных российских паспортов», где ее документ был помечен как недействительный.

Сервис является открытым, указано, что «предоставляемая информация не является юридически значимой».

Можно проверить номер паспорта онлайн или же скачать актуальный список, а также сообщить об ошибке, если паспорт, по мнению гражданина, является действительным. Счетчик показывает число скорректированных с помощью граждан сведений. Оно с каждым днем растет: на вечер 30 мая 2018 года табло показывало 1 475 604, с предыдущих суток прирост составил около 1 тыс. исправлений. По всей вероятности, это и есть количество паспортов, ошибочно признанных недействительными.

Интернет-форумы последние несколько лет полны жалоб на проблемы из-за якобы недействительных паспортов. «Коллега покупает землю, сделку провели, отдали документы в регпалату. Звонок: говорят, что ваш паспорт недействителен. Проверили (по базе паспортов.— ред), у мужа то же самое. На работе проверяем, у начальника отдела кадров тоже недействительно. Это вообще как?» — написала на форуме жительница Волгограда в октябре 2013 года. «Приходит СМС из банка, что мой паспорт недействителен, в течение трех дней необходимо подтвердить действительный паспорт или мне будут ограничены расходные операции»,— сообщила в ноябре 2015 года Алена из Смоленска на форуме матерей. «Столкнулись с проблемой при снятии денег со счета в банке. Была заблокирована зарплатная карта»,— пишет в мае 2017 года Влад из Санкт-Петербурга на автофоруме, поясняя, что в базе МВД паспорт оказался недействительным.

Жительница Орла по фамилии Морозова попыталась в 2014 году получить от УФМС по Орловской области материальную компенсацию. В суде госпожа Морозова пояснила, что в октябре 2013 года поехала в Москву, чтобы продать принадлежащие ей акции компании. Однако сделка не состоялась, так как документ оказался в списке недействительных паспортов на сайте ФМС. Позже областное УФМС выдало справку о действительности документа. Северный райсуд Орла в удовлетворении иска отказал. Истица «не предоставила документов об официальном отказе в заключении сделки по основаниям, связанным с информацией о недействительном паспорте», говорится в решении апелляционной инстанции. Также суд отметил, что сервис поверки паспортов не является юридически значимым.

Адвокат столичного адвокатского бюро «Деловой фарватер» Михаил Филиппов в связи с этим уточнил, что нет шансов выиграть, подав иск в адрес государства, но если организация отказывает потребителю в предоставлении услуги на основании информации из реестра, последний вправе обратиться в суд с иском о понуждении заключить соответствующий договор. «Суд также может обязать организацию возместить причиненные своим решением убытки»,— добавил господин Филиппов.

В МВД России в ответ на запрос признали, что проблемы со статусом паспортов возникают из-за технического сбоя.

В министерстве пояснили, что паспорта гражданина РФ выдаются с 1997 года, до 2006 года сведения о документах включались в разрозненные базы данных. Стоит отметить, что в этот период базой паспортов ведала ФМС, расформированная в 2016 году (функции перешли к МВД). «В 2006 году в целях формирования и введения в действие единой информационной автоматизированной системы "Российский паспорт" было произведено объединение ранее разрозненных баз паспортов,— сообщили в пресс-центре МВД.— В связи с отсутствием на тот момент должной технической возможности при загрузке информации из разных учетов статус некоторых паспортов поменялся с "действителен" на "недействителен"».

Решение проблемы возложено на самих граждан. «В целях минимизации негативных последствий, связанных с предоставлением недостоверных сведений о паспортах граждан РФ, был разработан сервис по проверке паспорта на предмет его действительности/ недействительности, позволивший самостоятельно проверять статус паспорта через официальный сайт МВД России в разделе "Проверка по списку недействительных российских паспортов"»,— сообщили в пресс-центре МВД. Выявленные ошибки исправляют территориальные органы МВД «в кратчайшие сроки». При необходимости россияне также могут получить в полиции официальное подтверждение о действительности их паспорта. В министерстве уточнили, что из-за сбоя в базе данных граждане не смогут зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Исправить это можно только после внесения исправлений в ЕИАС «Российский паспорт».

Представители банковской сферы пояснили, что используют список недействительных паспортов на сайте МВД в соответствии с законом.

«Это требование 499-п положения Банка России "Об идентификации"»,— сообщил заместитель председателя правления банка «Ренессанс Кредит» Сергей Королев. В п. 2.2 говорится, что «при идентификации клиента кредитная организация пользуется информацией из открытых информационных систем органов госвласти», в том числе списком о недействительных паспортах. Господин Королев отметил, что при работе с базой МВД «встречаются единичные ошибки». «Сервис в целом хороший. Есть единичные проблемы с качеством данных. Было бы хорошо, если бы МВД в ежедневную выгрузку включало данные о причине недействительности паспорта, а также предоставляло выгрузку действительных паспортов»,— говорит он. «Сбербанк не комментирует качество информации, размещенной на официальной странице ГУВМ МВД России "Проверка по списку недействительных российских паспортов"»,— пояснили в банке.

Глава комитета по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма Ассоциации российских банков Инна Родригес подтвердила, что использовать базу требуют положения ЦБ 499-п и ошибки в ней встречаются. «Кроме того, есть расхождения между данными, которые видны при проверке в режиме онлайн и при проверке через загрузочный файл с того же сайта, что, безусловно, очень усложняет работу банкам»,— добавила она.

На вопрос , может ли произойти повторный сбой и стоит ли постоянно проверять статус паспорта, в МВД не ответили.