Михаил Колосков: как правильно ликвидировать обременённое долгами предприятие

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Строго следуя букве закона, следует сказать, что главной проблемой ликвидации фирм с долгами является невозможность такой ликвидации в обход предусмотренной Федеральным законом №127-ФЗ процедуры банкротства.

На практике же именно банкротства всеми силами стараются избежать владельцы и руководители ликвидируемых компаний-должников. Длительность, сложность и дороговизна процедуры пугает, а многочисленные рекламные объявления в сети и СМИ манят надеждой избежать ответственности за долги при помощи хитроумных юридических уловок. Между тем, цена неправильного выбора алгоритма действий в этих случаях чрезвычайно высока.

Перед бизнесменом, желающим ликвидировать обременённое долгами предприятие, всегда стоит выбор из трёх вариантов: провести добровольную ликвидацию в расчёте на пассивность кредиторов, воспользоваться услугами фирм, предлагающих «альтернативные» варианты избавления от проблемной компании, либо выполнить требования закона и обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве.

Процедура добровольной ликвидации юридического лица длится не менее трёх (а на практике – 4-6) месяцев, два из которых отводятся на получение претензий кредиторов после публикации сведений о начале ликвидации в «Вестнике государственной регистрации». Также сведения о начале ликвидации заносятся в ЕГРЮЛ, то есть являются общедоступными. Предъявленные требования кредиторов должны быть либо погашены, либо оспорены, в противном случае ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Невыполнение этого требования закона может привести не только к субсидиарной ответственности ликвидатора и собственников компании, но и к уголовной – по статьям 195-197 УК РФ. Кроме того, налоговая инспекция зачастую принимает решение о проведении выездной налоговой проверки ликвидируемого лица, после чего процедура ликвидации будет приостановлена до окончания такой проверки и урегулирования всех обязательств по налогам и сборам. Но даже «забывчивость» кредитора, не заявившего в установленный срок о своих претензиях, не гарантирует успешного завершения процесса, поскольку ещё в течение года с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации компании такой кредитор может заявить свои претензии к её владельцам и руководителю, привлекая их к субсидиарной ответственности. Эта норма появилась в нашем законодательстве недавно, и её эффективность в защите прав кредиторов ещё предстоит оценить.

Все эти угрозы побуждают предпринимателей обращаться к услугам многочисленных фирм, предлагающих услуги по «альтернативной» ликвидации. Действительно, кредиторам гораздо сложнее взыскать долги в случае, когда компания-должник формально не ликвидируется, но меняет собственников, руководителей, часто адрес и даже переезжает в другой регион. Спустя какое-то время такой должник перестаёт откликаться на запросы и претензии. С одной стороны, тут уже кредиторы вынуждены задумываться о процедуре банкротства, со всеми её затратами и сложностями, как единственном шансе взыскать задолженность. Но с другой – многократно возрастает риск уголовного преследования прежних владельцев, если кредиторам удастся доказать, что смена собственников была фиктивной и направленной на уклонение от погашения обязательств. Причем речь тут может идти не только о сравнительно «безобидной» ст.170.1 УК РФ, но и о ст.159 УК РФ «Мошенничество», предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

Вывод из сказанного очевиден: для принятия грамотного решения о способе ликвидации обременённого долгами предприятия я настоятельно рекомендую обратиться к специалистам. Специализирующаяся на ликвидации предприятий юридическая фирма обязательно должна иметь в штате специалистов по бухгалтерскому учету, аудиту и налоговому планированию, которые вместе с юристами поставят точный «диагноз» и помогут клиенту выбрать оптимальную стратегию ликвидации. А знание технических деталей, обычаев и практики судов и регистрирующих органов позволит пройти по выбранному пути максимально быстро и безболезненно. И зачастую именно умело проведённая процедура банкротства позволяет минимизировать последствия ликвидации для собственников и топ-менеджеров бизнеса.

Колосков Михаил, судебный юрист, партнер и руководитель арбитражной практики ООО "Лигал Фронт"