Лучший адвокат месяца в сфере семейного права – Ольга Мишина

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Семейные отношения – очень тонкая, интимная сфера человеческой жизни. Но иногда случается так, что и в этой области людям требуется помощь адвоката. В современном обществе растет количество разводов, заключаются или оспариваются брачные договоры, делится имущество.

Часто обычный гражданин не в состоянии учесть все правовые нюансы заключения или расторжения брака, усыновления или удочерения, другие очень важные аспекты. Здесь и поможет обращение к квалифицированному специалисту – адвокату, специализирующемуся на семейном праве. В России специалистов в сфере семейного права не так мало, но далеко не все из них могут называться подлинными экспертами.

Ольга Мишина – лучший адвокат месяца в сфере семейного права по версии сервиса "Найдем Профессионала", является поистине профессионалом с большой буквы. Решение стать адвокатом она приняла уже в осознанном возрасте, оно было продиктовано стремлением помогать людям искать и защищать правду. Получив профильное юридическое образование, Ольга Мишина вскоре смогла стать адвокатом и быстро реализовала себя в этой сложной и ответственной профессии.

Семейное право – одно из главных направлений, в котором специализируется и постоянно совершенствуется Ольга Мишина. Адвокат представляет интересы доверителей в бракоразводных процессах, делах, связанных с заключением или расторжением брачных договоров, занимается вопросами, связанными со вступлением в наследство, разделом имущества. Естественно, что сфера человеческих взаимоотношений очень приватна, поэтому один из главных профессиональных принципов Ольги Мишиной – строгая конфиденциальность.

Порядочность и ответственность во взаимоотношениях с клиентами определяют профессионализм адвоката в не меньшей степени, чем качественное образование, уровень знаний и многолетний опыт. В этом смысле, считает Ольга Мишина, профессию адвоката можно сравнить с профессией врача. Кстати, схожесть есть и в наличии еще одной очень важной нематериальной награды – благодарных отзывах доверителей, которых у Ольги Мишиной очень много. Важный принцип в работе Ольги – она никогда и ни с кого не берет денег больше, чем стоят ее услуги, каким бы состоятельным ни был клиент.

Хороший адвокат, по мнению Ольги Мишиной, не должен зацикливаться на каком-либо одном направлении деятельности, поскольку даже будучи специалистом в одной отрасли, так или иначе, могут возникнуть ситуации, когда потребуются знания и опыт в смежных отраслях права. Поэтому Ольга Мишина, помимо семейного права, работает и по другим направлениям, включая уголовное право. В частности, у нее немалый опыт защиты прав и законных интересов граждан, подвергшихся незаконному уголовному преследованию. Иногда даже семейные конфликты получают продолжение в виде уголовных дел, поэтому хороший специалист в семейном праве должен одновременно быть готовым защитить интересы своего доверителя и в уголовном процессе. Адвокатскую практику Ольга успешно совмещает с деятельностью на посту председателя коллегии адвокатов АА МГКА «ПРАВО ГРИФОНА».

Многолетняя практика сделала Ольгу Мишину настоящим патриотом своей профессии. Адвокат, как считает Ольга, подобен волевому бойцу – он должен в любое время дня и ночи быть готовым отстоять права и законные интересы граждан. Чтобы представлять интересы своих доверителей с максимальной эффективностью, Ольга Мишина регулярно совершенствует свои знания. Несмотря на загруженность, адвокат Мишина не забывает и об активной гражданской позиции. Она часто выступает в качестве эксперта в средствах массовой информации, рассказывая гражданам о наиболее эффективных способах защиты своих прав в условиях сложной и противоречивой правовой ситуации в нашей стране. За активную работу по правовому просвещению населения и за оказание квалифицированной юридической помощи Ольга Мишина в марте 2018 года удостоилась высокой награды губернатора Московской области.

Уважение адвокатского сообщества, судей, благодарность доверителей значат для Ольги Мишиной очень много. С полным правом можно назвать эту замечательную женщину, настоящего профессионала своего дела, лучшим экспертом в сфере семейного права.