Строительный подрядчик силовых ведомств подозревается в крупном мошенничестве

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Руководитель компании «Мосстроймеханизация-5» (МСМ-5) подозревается в крупном мошенничестве при строительстве квартир для войск нацгвардии в микрорайоне Кузнечики в Подольске.

Как стало известно, в Москве 15 мая был задержан председатель совета директоров застройщика Обид Ясинов. Согласно материалам уголовного дела, его подозревают в невыполнении обязательств по инвестконтракту на строительство квартир для Росгвардии. Сообщается, что мошенничество совершено на сумму 167 млн рублей.

Заказчиками МСМ-5 в разное время являлись московский департамент строительства, правительство Московской области, а также МЧС и Минобороны. Для военного ведомства компания в 2009-2011 годах ввела в строй 957 тысяч квадратных метров жилья или 14,7 тысячи квартир. Однако сообщается, что качество построенного жилья оказалось на достаточно низком уровне, объекты были сданы с многочисленными недоделками.

Ранее СМИ сообщали о том, что к уголовной ответственности будет привлечён другой подрядчик Минобороны - ЗАО «Уралтяжтрубстрой». Как стало известно, компания вместо жилья для военных в Екатеринбурге построила торговый центр в Ревде. В мошенничестве также обвиняется руководство «Русальянс Строя», по вине которого было сорвано крупное строительство в интересах Минобороны в Арктике. Источники, близкие к Минобороны, сообщают, что в скором времени судебное разбирательство также может грозить региональному подрядчику ООО «ОлимпСитиСтрой», руководство которого якобы в обход законодательства получало крупные контракты с министерством.

Необходимо отметить, что за прошедший и текущий год Минобороны существенно усилило контроль за деятельностью подрядчиков и эффективностью расходования бюджетных средств. «В рамках оборонзаказа ведутся госзакупки на большие суммы. Сейчас они по объективным причинам проходят в закрытом режиме. Поэтому очень важно в этой сфере наладить четкую работу, свести на нет случаи злоупотреблений», — ранее сообщил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

В текущем году на капитальное строительство в интересах Минобороны выделено 113,9 млрд рублей. В эксплуатацию планируется ввести 3285 зданий и сооружений. Ранее в ведомстве сообщили, что это рекордные показатели за последние несколько десятков лет.