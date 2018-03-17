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СК России возбудил дело об отравлении дочери Скрипаля

Суббота, 17 Марта 2018 10:33
СК России возбудил дело об отравлении дочери Скрипаля Фото из открытых источников

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии Скрипаль.

 

Об этом сообщается на сайте ведомства.

 

«Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации 16 марта 2018 года возбуждены уголовные дела по факту покушения на умышленное убийство гражданки Российской Федерации Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории г. Солсбери Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в сообщении.

 

Отмечается, что следователи готовы к совместной работе с правоохранительными органами Великобритании, сообщает Газета.ру.

 

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду на участие России в расследовании отравления Сергея Скрипаля.

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Волкова Алена Опубликовано в Право   Теги Отравление

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