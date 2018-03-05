Евгений Шумар об основных изменениях в законодательстве в отношении борьбы с преступностью

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На сегодняшний день ситуация такова, что борьба с организованной преступностью заключается в пресечении деятельности преступных групп. Другими словами, лишь только когда организованная преступная группа уже совершила противоправные деяния по факту, к ней можно применить меры воздействия.

Борьба с организованной преступностью, в том числе и на законодательно-правовом уровне, началась сравнительно недавно. Само юридическое понятие «организованная преступная группировка» долгое время отрицалось вообще. Впервые понятия преступной группы и преступной организации были включены в Уголовный кодекс, принятый в 1996 г.

Но организованные группы развивались, их преступная деятельность совершенствовалась. Старалось успеть за таким совершенствованием и законодательство. Так, в 2005 году ч.4 и 5 ст. 35 УК РФ были приняты в новой редакции. Понятия преступного сообщества и преступной организации стали более подробными и расширенными.

Основной смысл этих нововведений заключался в том, что на правовом уровне появилось различие в «групповой преступности» и «организованной преступности». Ранее эти два понятия совпадали, что вызывало немало проблем в квалификации преступлений и назначении наказаний.

Еще одна тенденция, которая прослеживается во внесении изменений в УК РФ, – запрет самих организованных преступных групп. Ранее ситуация была такова, что борьба с организованной преступностью, в том числе и в правовом смысле, заключалась исключительно в пресечении деятельности преступных групп. Другими словами, лишь только когда организованная преступная группа уже совершала противоправные деяния по факту, к ней можно было применить меры воздействия.

Теперь же, после эволюции законодательства в этой области, лицо-организатор может быть наказан не только за то, что совершит противоправное действие, но и за то, что создаст группу, и будет доказано, что целью такого создания является совершение преступлений. Причем, если сам организатор физически в совершении преступлений не участвовал, он также может быть наказан. Но уже за то, что руководил этим процессом.

Отметим еще одну особенность законодательства в этой области. Совершение преступления именно в составе организованной группы влечет более строгое наказание, чем если бы то же самое преступление было совершено лицом в одиночку.

Постепенно стали появляться отдельные статьи Особенной части УК РФ, которые предусматривают ответственность за создание преступного сообщества и руководство им: «Бандитизм» (ст. 209), «Организация преступного сообщества или участие в нем..»(ст. 210), «Организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем» (ст. 208).

Вообще, все изменения в законодательстве, касающиеся борьбы с организованной преступностью, условно по направленности можно разделить на две большие группы:

направленные на ужесточение наказания за создание и участие в таких группах;

расширение самого понятия организованной преступной группы (сообщества).

К примеру, если обратиться к УК РФ в редакции 1996 года, наказание по ч. 1 статьи «Бандитизм» составляло от 3 до 15 лет. В 2007 году минимальный срок лишения свободы за этот вид преступления стал 10 лет, он увеличился более чем в 3 раза. Участие в незаконных вооруженных формированиях по состоянию на 1996 год наказывалось лишением свободы на срок до 8-ми лет. Сегодня санкции за такое преступление гораздо строже: от 10-ти до 20-ти лет лишения свободы.

Касаемо расширений понятий, приведем такой пример. Статья «Организация или участие в незаконных военных формированиях» в 1996 году состояла всего из одной части. При этом речь шла лишь о том, что наказуемо участие в таких формированиях, а их конкретное понятие не раскрывалось. Обратимся к сегодняшней редакции статьи 208 УК РФ. Она расширилась, в ней стало 2 части. При этом значение всех фигурирующих в тексте понятий, таких как «создание», «формирование», «руководство», «финансирование» подробно раскрыто отдельными Постановлениями Пленумов ВС РФ.

Эксперты в области права уверены: развитие организованной преступности напрямую зависит от уровня коррупции в стране. Похоже, с ними согласны и законодатели. Неспроста в ст.210 УК РФ появился отдельный квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», а в качестве цели создания преступной группы выделяется «получение прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды». По этой причине с уверенностью можно сказать: отмечающаяся в последнее время тенденция ужесточения борьбы с коррупцией связана, в том числе, и с борьбой с организованной преступностью.

Евгений Шумар, адвокат, старший партнёр коллегии адвокатов «Юридический центр Круглов, Шумар и партнеры»