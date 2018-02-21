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Видеокадры со стойки регистрации опровергают обвинения главы Якутии в адрес сотрудников Аэрофлота в создании конфликтной ситуации

Вторник, 20 Февраля 2018 16:49
Видеокадры со стойки регистрации опровергают обвинения главы Якутии в адрес сотрудников Аэрофлота в создании конфликтной ситуации Фото из открытых источников

17 февраля рейс Аэрофлота Москва-Якутск был задержан на два часа из-за инцидента с главой Якутии Егором Борисовым, его супругой и помощником.

 

Сообщается, что вип-пассажиры устроили скандал, когда бортпроводник попросила их предъявить посадочные талоны в салоне самолета. Помощник главы Евгений Шигапов и сам глава угрожали экипажу увольнением, оскорбляли стюардессу и весь Аэрофлот. Бортпроводник по инструкции о безопасности полета пошла доложить командиру корабля о возникновении конфликта.

 

Тем временем посадочные талоны были найдены и предъявлены, однако Шигапов продолжил себя вести агрессивно и направился в кабину пилотов. Капитан экипажа принял решение высадить конфликтных пассажиров, глава Якутии с супругой остался на рейсе, Прасковья Борисова предоставила документы о перенесенной супругом операции.

 

Рейс покинул его помощник Евгений Шигапов. После полета Егор Борисов сообщил, что конфликт произошел по вине сотрудников Аэрофлота – они сами не предоставили талоны на стойке регистрации, и лишь потом принесли их в салон самолета с извинениями. Однако «Первый канал» нашел и показал запись с камер наблюдения, где видно, что Борисов и его сопровождение получили на стойке регистрации талоны, и обвинения в адрес сотрудников Аэрофлота в этом плане беспочвенны.

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Волкова Алена Опубликовано в Право   Теги Новости

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