Видеокадры со стойки регистрации опровергают обвинения главы Якутии в адрес сотрудников Аэрофлота в создании конфликтной ситуации

17 февраля рейс Аэрофлота Москва-Якутск был задержан на два часа из-за инцидента с главой Якутии Егором Борисовым, его супругой и помощником.
Сообщается, что вип-пассажиры устроили скандал, когда бортпроводник попросила их предъявить посадочные талоны в салоне самолета. Помощник главы Евгений Шигапов и сам глава угрожали экипажу увольнением, оскорбляли стюардессу и весь Аэрофлот. Бортпроводник по инструкции о безопасности полета пошла доложить командиру корабля о возникновении конфликта.
Тем временем посадочные талоны были найдены и предъявлены, однако Шигапов продолжил себя вести агрессивно и направился в кабину пилотов. Капитан экипажа принял решение высадить конфликтных пассажиров, глава Якутии с супругой остался на рейсе, Прасковья Борисова предоставила документы о перенесенной супругом операции.
Рейс покинул его помощник Евгений Шигапов. После полета Егор Борисов сообщил, что конфликт произошел по вине сотрудников Аэрофлота – они сами не предоставили талоны на стойке регистрации, и лишь потом принесли их в салон самолета с извинениями. Однако «Первый канал» нашел и показал запись с камер наблюдения, где видно, что Борисов и его сопровождение получили на стойке регистрации талоны, и обвинения в адрес сотрудников Аэрофлота в этом плане беспочвенны.
В Татарстане под Казанью есть исторический город, где проживает всего 243 человека. Этот город назыв...
Минобороны показало на видео всю мощь российской артиллерии
Хорошо, что детские мечты не сбываются, иначе мне бы сейчас было 35, у меня был бы черный ваз 2109 с тонированными стеклами, и я бы на рынке продавал картриджи для Dendy и Sega.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.