В России могут снизить порог беспошлинного ввоза интернет-покупок

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Любая покупка россиян в зарубежных интернет-магазинах стоимостью от 500 евро с 2019 года и от 200 евро с 2020 года будет облагаться пошлиной по ставке 15%, рассказал замминистра финансов Илья Трунин.

Он уточнил, что при получении посылки таможенный сбор платить не придется, он будет сразу включаться в стоимость товара, пишет РИА Новости.

Трунин пояснил, что с 1 января вступил в силу новый Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, и в связи с этим власти решили, что "один из самых высоких в мире порогов" беспошлинного ввоза товаров в международных посылках будет снижаться.

Сейчас этот порог для посылок такой же, как и для товаров в багаже авиапассажиров: граждане могут без оплаты ввезти товары на сумму до тысячи евро в месяц, а если стоимость покупок окажется выше, придётся заплатить 30-процентную пошлину. Проект решения Совета Евразийской экономической комиссии предусматривает, что к 2020 году порог для посылок снизится до 200 евро, однако не в месяц, а за одно отправление. "Но при этом будет снижена и ставка", — отметил замминистра.

Замглавы Минфина признал, что это только проект документа, но в министерстве рассчитывают, что он будет принят.

В закон о бюджете на текущий год ведомство уже заложило дополнительные доходы от более радикального снижения этого порога — до 20 евро. При этом замминистра посетовал, что это не является законом и, следовательно, не служит основанием для того, чтобы начать взимать платежи по этим нормам.

По словам Трунина, в этом году в рамках пилотного проекта выберут уполномоченного оператора, который заключит договор с интернет-площадкой и организует систему уплаты платежей вне зависимости от порога, при этом пошлину будут взимать при покупке товара.