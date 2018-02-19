Управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование по факту ОКИ в ДОУ

Управление Роспотребнадзора по г.Москва начало эпидемиологическое расследование по факту массового заражения острой кишечной инфекцией в ДОУ "Дельфиненок" при средней общеобразовательной школе №492 в ЮАО.
Для проведения лабораторных исследований с целью установления источника заражения в детском саду были взяты пробы пищевых продуктов, воды, смывы с оборудования в пищеблоке и группах.
Также был произведен отбор нативного материала у заболевших сотрудников учебного заведения для проведения бактериологического исследования с целью установления возбудителя инфекции.
По данным на 17 февраля общее число детей из дошкольного отделения “Дельфиненок” с диагностированной острой кишечной инфекцией составило 20 человек, 6 из которых были госпитализированы.
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