Виталий Милонов высказал свое мнение относительно законопроекта о пожизненном лишении свободы для педофилов

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В Госдуме предложили внести ряд поправок в законодательство. Среди прочего, инициативная группа во главе с Яровой, хочет лишать педофилов свободы пожизненно.

Парламентарии уверены, что это поможет защитить подрастающее поколение от посягательств на моральное и физическое здоровье. Если закон будет принят, его действие распространится на преступников, которые совершили действия интимного характера в отношении детей до 14 лет.

Издание ПолитЭксперт выяснило мнение депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва Виталий Милонов по этому поводу. Политик сообщил, что не стоит забывать и о том, что педофилов необходимо вычислять. По его словам существуют механизмы, позволяющие обнаружить злоумышленника на ранней стадии приготовления к деянию, еще до того, как он его совершил.

«Необходимы нововведения в части пресечения подготовки к совершению преступления, до того, как ребенку причинены страдания» - объяснил Виталий Милонов.

Инициативная группа во главе с Яровой также планирует пересмотреть аспект «сроков давности», которые действуют в отношении иных преступлений. В случае с детьми, по словам вице-спикера, злодеяния долгое время остаются тайными, так как несовершеннолетние слишком сильно их переживают и боятся рассказать о них.