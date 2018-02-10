Суббота 10 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Право» «Материа Медика» может обратиться в суд из-за «Антипремии» Минобрнауки

«Материа Медика» может обратиться в суд из-за «Антипремии» Минобрнауки

Суббота, 10 Февраля 2018 13:15
«Материа Медика» может обратиться в суд из-за «Антипремии» Минобрнауки Фото из открытых источников

Шестого февраля стали известны итоги премии «За верность науки», на традиционной основе организуемой Минобрнауки. Награды получили десять номинантов, а 11-м пунктом мероприятия выступала «Антипремия».

 

Известно, что ею «награждают» СМИ и организации, «наиболее активно занимающихся распространением лженаучной и антинаучной информации». В минувшем году «Антипремию», в частности, получила ТВ-программа «Битва экстрасенсов». Об этом напоминает РБК.

 

Что касается последней «Антипремии», то ее присудили фармкомпании «Материа Медика холдинг», назвав «самым вредным лженаучным проектом». В комментарии РБК представитель производителя анонсировал его намерения обратиться в суд, ФАС и Прокуратуру РФ. Позиция компании следующая: выбор лауреатом «Антипремии» ничем не мотивирован, произведен с нарушением юридических презумпций и основополагающих принципов объективности и достоверности.

 

В компании выражают опасения, что «Антипремия» негативно скажется на ее деловой репутации. «Материа Медика» подчеркивает, что на сайте https://минобрнауки.рф/премия/ нет никаких сведений, подтверждающих лженаучность деятельности компании.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Право   Теги Новости премия

Главное за сутки
Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи посетить Пхеньян Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи посетить Пхеньян Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина посетить Северную Корею. Об этом сообщат агенство «Ренхап». Приглашение «в кратчайшие сроки» посетить Пхеньян передала сестра лидера КНДР…
В Сирии сообщили о новом авианалете Израиля В Сирии сообщили о новом авианалете Израиля Как сообщило сирийское государственное телевидение, сирийские ПВО отразили еще одну атаку Израиля. Первоначально речь шла о налете на провинцию Дамаск, однако в последующих сообщениях провинция не называлась. Другие детали пока…
Американец развернул российский флаг на церемонии открытия Олимпиады Американец развернул российский флаг на церемонии открытия Олимпиады Американец Филип Вачуда, который развернул флаг РФ на церемонии открытия ОИ в южнокорейском Пхёнчхане, во время соревнований намерен поддержать российских биатлонистов, конькобежцев и шорт-трекистов. Вачуда стал известен благодаря тому, что…

Читайте также
Андрей Козбанов: что грозит по закону физическим лицам за уклонение от уплаты налогов Андрей Козбанов: что грозит по закону физическим лицам за уклонение от уплаты налогов В современной России довольно распространенной проблемой является уклонение физических лиц от уплаты налогов. Главные причины этого явления – низкая правовая культура населения, неудовлетворительный уровень жизни значительной части российских граждан, наличие…
Британки назвали худшие фразы во время занятий любовью Британки назвали худшие фразы во время занятий любовью Жительницы Великобритании, обитающие на популярном форуме для родителей Mumsnet, решили поговорить об ужасных фразах, которые им доводилось слышать после или непосредственно во время интимной близости. Одна из форумчанок, например, рассказала,…
Ольга Кузнецова: о причинах и способах преодоления манипулятивного поведения детей с родителями Ольга Кузнецова: о причинах и способах преодоления манипулятивного поведения детей с родителями Трехлетняя девочка в истерике падает на пол и продолжает кричать на весь торговый зал: «Купи, мама, ну купи мне вон того жирафа немедленно!». Мать пытается ее успокоить, но девочка раззадоривается…
Ученые: Виноград - лучшее лекарство от депрессии‍ Ученые: Виноград - лучшее лекарство от депрессии‍ Сотрудники медицинской школы горы Синай утверждают, что самые эффективные и безопасные антидепрессанты можно получать из органических веществ, которыми богат, в частности, виноград. "Масштабные исследования показали, что виноград не только оказывает…
Фото
ТОП стран в которых самый хороший и благоприятный климат в мире ТОП стран в которых самый хороший и благоприятный климат в мире

Множество туристических фирм по всему свету предлагают свои услуги и говорят о самых лучших условиях...

Видео

 

Маск опубликовал видео со своей Tesla на орбите

Опрос

Как РФ ответить на публикацию "кремлевского доклада" США?

 

Анекдот дня

Родители с детства приучали меня к музыке, практически каждый день они просили исполнить марш "В свою комнату".

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию
Генеральный директор образовательного центра LANCMAN SCHOOL по подготовке школьников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ Михаил Маркович Ланцман в своем интервью рассказал о том, как важно вовремя определиться с профессией. Для того, чтобы успешно сдать единый государственный экзамен необходимо уделить особое внимание трем вещам: профессиональной ориентации,…
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.