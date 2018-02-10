«Материа Медика» может обратиться в суд из-за «Антипремии» Минобрнауки

Фото из открытых источников

Шестого февраля стали известны итоги премии «За верность науки», на традиционной основе организуемой Минобрнауки. Награды получили десять номинантов, а 11-м пунктом мероприятия выступала «Антипремия».

Известно, что ею «награждают» СМИ и организации, «наиболее активно занимающихся распространением лженаучной и антинаучной информации». В минувшем году «Антипремию», в частности, получила ТВ-программа «Битва экстрасенсов». Об этом напоминает РБК.

Что касается последней «Антипремии», то ее присудили фармкомпании «Материа Медика холдинг», назвав «самым вредным лженаучным проектом». В комментарии РБК представитель производителя анонсировал его намерения обратиться в суд, ФАС и Прокуратуру РФ. Позиция компании следующая: выбор лауреатом «Антипремии» ничем не мотивирован, произведен с нарушением юридических презумпций и основополагающих принципов объективности и достоверности.

В компании выражают опасения, что «Антипремия» негативно скажется на ее деловой репутации. «Материа Медика» подчеркивает, что на сайте https://минобрнауки.рф/премия/ нет никаких сведений, подтверждающих лженаучность деятельности компании.