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Роскомнадзор и Facebook обсудили исполнение законодательства России

Пятница, 09 Февраля 2018 11:49
Роскомнадзор и Facebook обсудили исполнение законодательства России Фото из открытых источников

Александр Жаров, начальник Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации, встретился с официальными представителями социальной сети Facebook. В ходе встречи, как сообщает информационный ресурс politexpert.net, стороны обсудили исполнение соцсетью российского законодательства.

 

Роскомнадзор и Facebook договорились о подготовке к масштабной проверке, которой соцсеть будет подвергнута во второй половине текущего года.

 

"В рамках подготовки к большой проверке, при помощи которой популярная социальная сеть будет проверяться на соответствие российскому законодательству, Роскомнадзор и "Фейсбук" произведут обмен всей необходимой информацией", — отмечают представители контролирующего русскоязычный сегмент Интернета ведомства.

 

"Такие крупные компании, как "Фейсбук", очевидно, заинтересованы в том, чтобы сохранять свое присутствие в РФ, поэтому им крайне необходимо разбираться во всех тонкостях правового поля России. Другое дело, что это не всегда просто. Именно для упрощения соответствующих моментов и будет осуществляться сотрудничество РКН и FB", — говорит Олег Колесников, глава Ассоциации по защите авторских прав в Интернете.

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Колесников Андрей Опубликовано в Право   Теги Новости Роскомнадзор

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