В России необходимо повысить пенсионный возраст - Кудрин

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Алексей Кудрин, бывший министр финансов России, а ныне руководитель Центра стратегических разработок, уверен, что властям Российской Федерации неизбежно придется повышать пенсионный возраст.

Кудрин говорит, что согласно стандартам Международной организация труда, государство должно обеспечивать минимальный объем пенсий на уровне 40% от прежнего дохода пенсионера. Это только государство, а есть же еще и добровольные с накопительными программами, то есть общий объем пенсии должен приближаться к 70% от прежнего заработка пенсионера.

"Это условие выполняется в таких странах, как Великобритания, Италия и Германия. То есть, речь идет о вполне реальных показателях, которые мы должны себе наметить. Россия выйдет на такой уровень через десять, а может быть пятнадцать или двадцать лет, но выйдет. Однако для этого нам придется повысить пенсионный возраст — без этого обойтись никак не получится", — отметил Кудрин.

Для того, чтобы пенсионная система России приблизилась к уровню развитых стран Запада, отечественному здравоохранению, как добавил экс-министр, нужно сконцентрироваться на повышении продолжительности жизни населения. И приоритет здесь необходимо отдавать продолжительности активной и здоровой жизни.