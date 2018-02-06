Врач Елена Мисюрина освобождена из-под стражи

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Мосгорсуд до вступления в законную силу приговора освободил из СИЗО врача-гематолога Елену Мисюрину. Ранее ее осудили на два года лишения свободы по делу о врачебной ошибке.

"Удовлетворить жалобу защиты Мисюриной и представление прокуратуры, изменить ей меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде до вступления в силу приговора в ее отношении", - огласил постановление судья.

Мисюрину освободили из-под стражи в зале суда, пишет ТАСС. Она будет находиться под подпиской о невыезде до рассмотрения жалоб на приговор в ее отношении. В настоящее время дата рассмотрения жалоб Мосгорсудом не назначена.

Об освобождении Мисюриной из-под стражи просили представители защиты и прокуратуры. "Гособвинитель при рассмотрении дела по существу просил о назначении ей наказания, не связанного с лишением свободы. Прокуратура поддерживает жалобу защиты об освобождении Мисюриной из-под стражи", - сказала прокурор.

Поручиться за Мисюрину в суд явился известный врач Леонид Рошаль. "Я предлагаю себя посадить в эту клетку и освободить Мисюрину. Я лично вижу Мисюрину первый раз, но совесть побудила меня прийти сюда и сказать эти слова", - заявил Рошаль.

Сама Мисюрина, лично принявшая участие в заседании, попросила суд об освобождении до вступления приговора в силу. "Я всегда выполняла требования следствия и суда, находясь под подпиской. Готова и дальше следовать этим условиям", - сообщила она.