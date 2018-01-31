Аналитика: Что изменится в жизни россиян с 1 февраля‍

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Правительство Российской Федерации приготовило законодательные изменения, которые обретут силу первого февраля 2018-го года. С завтрашнего дня, в частности, будут проиндексированы детские пособия и ежемесячная надбавка к пенсии льготников, а также произойдут некоторые другие перемены.

Например — в России станет проще оформлять загранпаспорта нового образца. Теперь их будут выдавать в многофункциональных центрах государственных услуг, где для этого появятся специальные окна.

Вступает в действие закон о "О синдицированном кредите", который позволит получать кредиты сразу из нескольких источников. Заемщиками, при этом, могут быть только юрлица или ИП, а кредиторами — кредитные и финорганизации, а также негосударственные пенсионные структуры.

Первого февраля стартует аккредитация такси, которые смогут работать в период проведения ЧМ-2018. Чемпионат мира по футболу, напомним, будет проходить в нескольких городах России. Требования к такси будут предъявляться довольно жесткие — автомобили, например, должны быть не старше четырех лет, в них должны быть детские кресла и терминалы безналичной оплаты, а также специальные девайсы для передачи данных о местонахождении.