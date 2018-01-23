Судьбу международных исков Украины к России предсказал политолог

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Новые иски к России, которые Украина, по словам ее министра иностранных дел Павла Климкина, намеревается подать в связи с нарушениями морского права и из-за расовой дискриминации — это лишь имитация деятельности, демонстрируемая украинской властью.

Так считает Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, прокомментировавший ситуацию с исками Украины против России в беседе с представителями федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня".

"Украина ничего не может предъявить России даже в спорах между хозяйствующими субъектами. Это наглядно показал Международный арбитражный суд Стокгольма. Все понимают, что разбирательства между РФ и Украиной затянутся на десятки лет, потому что осуществляются на фоне территориальных разногласий. Этим-то и пользуется Киев, который генерирует какие-то совсем уж бредовые иски просто для того, чтобы показать своим гражданам имитацию бурной деятельности", — говорит эксперт.

Безпалько уверен, что у Киева нет шансов извлечь какую-то реальную выгоду из судебных разбирательств. "Сами по себе иски бесперспективные. Расовая и языковая дискриминация в Крыму — это прост смешно. Как и какие-то обвинения в нарушении морского права", — добавляет политолог.