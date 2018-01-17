Авиадебошир Колотыгин поплатится перед «Аэрофлотом» за пьяный дебош на борту

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В понедельник, 15 января во время полета рейса «Аэрофлота» SU1730 (Москва — Петропавловск-Камчатский) произошло вопиющее событие. Его инициировал пьяный пассажир бизнес-класса Владимир Колотыгин.

Он громко и нецензурно выражался в адрес экипажа и даже нанес удар бортпроводнику. Самолету грозила незапланированная посадка в Новосибирске, но этого удалось избежать благодаря присутствовавшим среди пассажиров сотрудникам Федеральной службы судебных приставов. Они помогли экипажу обездвижить буяна в кресле, и после прилета в аэропорт «Елизово» он попал в руки полиции, которая составила на него протокол об административном правонарушении. В «Аэрофлоте», впрочем, не хотят ставить точку в этом деле, и намерены обратиться в суд.

В «Аэрофлоте» считают целесообразным законодательно позволить авиаперевозчикам использовать спецсредства сдерживания на борту. В других странах мира абсолютное большинство авиакомпаний успешно использует в качестве профилактической меры борьбы с деструктивными пассажирами пластиковые/металлические наручники.

Добавим, что в УК России включили поправки, которые ужесточают наказание за деструктивное поведение на транспорте. С июня наступившего года наши перевозчики будут законным образом составлять «черные перечни» авиадебоширов, что позволит им отказывать таким людям в перевозке.