Священник Глеб Грозовский приговорён к 14 годам строгого режима за педофилию

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Обвинение просило для подсудимого 15 лет колонии строгого режима. Грозовский в последнем слове заявил, что надеется на "человеческое понимание".

Священник Глеб Грозовский признан виновным в педофилии и приговорён к 14 годам заключения в колонии строгого режима. Такой приговор вынес сегодня Приозерский районный суд Ленинградской области. Подсудимому вменялись три эпизода надругательства над несовершеннолетними в православных лагерях в России и Греции в 2009 и 2013 годах. Суд посчитал вину Грозовского полностью доказанной, пишет Лайф.

Свою вину отстранённый от служения Грозовский так и не признал. Выступая с последним словом, он заявил, что преступления "нет как такового", и признался, что рассчитывает на "человеческое понимание".

Напомним, обвинение просило для подсудимого 15 лет колонии строгого режима.

Как сообщалось ранее, в октябре 2013 года Грозовский был объявлен в международный розыск, а 21 сентября 2014 года задержан в Израиле и экстрадирован в Россию.