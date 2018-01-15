Алиса Аршавина ответит перед Аэрофлотом в суде

2018 год начался с нового инцидента в Аэрофлоте. 6 января рейс SU1946 из Москвы в Алматы был задержан, более ста пассажиров пострадали от вынужденной заминки. Причиной неприятной ситуации стало поведение одного из пассажиров бизнес-класса. Нарушителем спокойствия стала Алиса Аршавина, которая задерживала подготовку судна к вылету и нарушала правила безопасности.
После более полуторачасового ожидания бортпроводник был вынужден снять госпожу Аршавину и ее сопровождающих с рейса. При этом Аэрофлот сообщил, что гражданка неоднократно оказывала давление на членов кабинного экипажа. «Гламурное быдло» – именно так бортпроводники часто называют скандальных «расфуфыренных девок», об этом любезно рассказал журналист Невзоров после инцидента с женой футболиста.
Руководство поддержало действия экипажа и подчеркнуло, что снятие с рейса пассажиров угрожающих безопасности полета полностью соответствует инструкциям. Аэрофлот намерен обратиться в суд за взысканием расходов, которые понесли авиалинии в связи с деструктивным поведением госпожи Аршавиной, сообщается на сайте авиакомпании.
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