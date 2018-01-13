Александр Невзоров дал комментарий касательно высадки из самолета Алисы Аршавиной

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Известный видеоблогер и публицист Александр Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы» дал комментарий относительно скандальной истории, главным фигурантом и инициатором которой стала Алиса Аршавина — супруга известного футболиста Андрея Аршавина.

Резонансный случай с ее участием имел место 6 января. Именно тогда летевшую бизнес-классом Аршавину вместе с шестилетней и десятимесячной дочерями, а также сопровождавшей их няней сняли с борта SU1946 Москва – Алматы. Причиной этого стало деструктивное поведение женщины, к тому же проявившей явное нежелание выполнять требования безопасности полета. Исходя из рапорта старшего бортпроводника, следует, что Алиса Аршавина вызывающе вела себя, требуя пересадить из эконом-класса в бизнес няню ее детей. Пытаясь оказывать психологическое давление на бортпроводниц, женщина несколько раз назвала себя майором ФСБ. К тому же она демонстративно проигнорировала требования экипажа соблюдать требования безопасности. Во время движения самолета по взлетной полосе, г-жа Аршавина не пристегнула ремнями безопасности ни себя, ни своих детей.

По словам Александра Невзорова, Алиса Аршавина является ГБ («гламурное быдло»). Именно так бортпроводницы «Аэрофлота» называют категорию «расфуфыренных» пассажирок «с надувными губами» Как правило, это жены или подруги важных людей, которые кичатся своим положением и готовы создать проблемы персоналу. Журналист выразил уверенность в том, что бортпроводница не была инициатором конфликта, ведь персонал на самолетах всегда старается вести себя подчеркнуто вежливо по отношению к пассажирам.