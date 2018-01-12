Замначальник СИЗО «Матросская тишина» уволен после скандала

Заместитель начальника СИЗО «Матросская тишина» уволен, еще три сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности после проверки.
В декабре правозащитники обнаружили в изоляторе VIP-камеры с дорогими холодильниками, наполненными деликатесами, телевизорами и туалетами с включающейся вытяжкой.
После этого ФСИН начал проверки условий содержания подследственных и обвиняемых, пишет Газета.ру.
«В настоящее время одна из них завершена, по ее результатам один сотрудник (заместитель начальника учреждения по оперативной работе) уволен, три сотрудника оперативного отдела СИЗО привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили в пресс-службе ФСИН.
Материалы по выявленным нарушениям переданы в следственные органы.
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