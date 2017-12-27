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Чиновников Нового Уренгоя наказали за выступление местного школьника в Бундестаге

Среда, 27 Декабря 2017 10:16
Чиновников Нового Уренгоя наказали за выступление местного школьника в Бундестаге Фото из открытых источников

Дисциплинарные взыскания получили чиновники из Нового Уренгоя (ЯНАО), где были проведены проверки после резонансного выступления местного гимназиста в Бундестаге.

 

"Была инициирована проверка, по итогам которой дисциплинарным взысканиям подверглись четыре чиновника. Это, в частности, два заместителя городского головы, а также глава информационно-аналитического управления и его заместитель. Чиновникам были объявлены выговоры и вынесены предупреждения", — говорится в заявлении, которое было опубликовано сегодня официальным представительством городской администрации.

 

Причина проверки, которой подвергли чиновников Нового Уренгоя — выступление Николая Десятниченко, учащегося городской гимназии номер один. Девятнадцатого ноября 2017-го года Десятниченко, а также другие российские школьники, участвовал в траурном заседании, которое состоялось в немецком Бундестаге.

 

Мероприятие, которое проходит в парламенте Германии каждый год, предназначено для почтения памяти воинов, погибших во время Второй мировой войны. Выступление Николая Десятниченко, посвященное немецкому солдату, который не хотел воевать и погиб в лагере для военнопленных, вызвало широкий общественный резонанс в России.

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Колесников Андрей Опубликовано в Право   Теги Новости Чиновники

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