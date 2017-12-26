Суд рассмотрит мировое соглашение "Роснефти" и АФК "Система" 26 декабря

На заседании суда, которое состоится 26 декабря, будет рассмотрено мировое соглашение "Роснефти" и АФК "Система".
Об этом рассказала пресс-секретарь суда Ксения Габдюшева.
"Заседание арбитражного суда Башкирии назначено на 26 декабря в 14:00 по уфимскому времени. "Башнефть", "Роснефть", АФК "Система", "Система- Инвест", Минземимущество Башкирии подали заявление об утверждении мирового соглашения в рамках дела. Содержание будет раскрыто на заседании", - сказала Габдюшева.
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