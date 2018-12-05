В Москве обсудят новые технологии в московском образовании

В Москве 6 декабря состоится запланированная пресс-конференция под названием «Новые технологии в московском образовании», на которой все присутствующие поделятся результатами участия столицы во Всемирном саммите AQDAR в Абу-Даби 26-28 ноября.
В мероприятии помимо участников саммита AQDAR заявлено присутствие представителя Департамента образования города Москвы Татьяны Васильевой и управляющего Московским центром качества образования, программного директора Московского международного форума «Город образования» Павла Кузьмина.
Организаторы мероприятия пригласили представителей средств массовой информации, после окончания, которого они смогут задать волнующие вопросы начальнику Департамента образования Исааку Калине.
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