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Школьники Москвы выиграли международный турнир по информатике

Понедельник, 03 Декабря 2018 11:36
Школьники Москвы выиграли международный турнир по информатике Фото из открытых источников

Стали известны результаты Международного турнира по информатике, который длился с 21 по 25 ноября, в городе Шумен в Болгарии. Среди абсолютных чемпионов интеллектуального состязания оказались два ученика общеобразовательных школ Москвы. Российскую столицу представляли две команды в разных возрастных группах.

 

Тренер московской сборной Елена Андреева поделилась информацией об обстановке на соревнованиях: «Обстановка там достаточно накаленная и к этому нужно привыкать, не теряться, не терять время».

 

Московский департамент образования уделяет пристальное внимание IT-науке, именно поэтому уровень знаний по данной дисциплине у столичных школьников весьма достойный. Ранее глава департамента Исаак Калина сообщал, что в Москве проводится олимпиада среди педагогов Новый учитель информатики, а все победители отправятся стажироваться в Кремниевую долину в Калифорнии.    

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости школа
 

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