Гендерное равенство в образовании и государственную языковую политику обсудят на VII Санкт-Петербургском международном Форуме

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В фокусе внимания секции «Образование» VII Санкт-Петербургского международного культурного форума — роль женщин в высшем образовании, языковая политика России и Китая, международное сотрудничество в музыкальном образовании. В работе секции примут участие представители власти, ректоры ведущих вузов и деятели культуры. Подробнее - в материале Planet Today.

«Китай станет страной-гостем МКФ в следующем году, но уже сегодня эта страна является одним из наших ключевых партнеров в сфере образования. Мне приятно отметить, что мероприятия секции с каждым годом собирают все больше экспертов из разных стран. В ходе дискуссий мы обсудим проблемы, актуальные для всего мирового академического сообщества», – отметил руководитель секции «Образования», ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев.

Многонациональным государствам, таким как Россия и Китай, приходится искать баланс между развитием единого языкового пространства и сохранением многообразия. Объединить общество и не потерять бесценное культурное наследие — языки национальных меньшинств — помогает государственная языковая политика.

Проблемы правового регулирования этой сферы и преподавание государственных языков в двух странах эксперты обсудят в рамках Российско-китайского форума по языковой политике. Среди спикеров — ректор СПбГУ Николай Кропачев, президент Российской академии образования, президент СПбГУ Людмила Вербицкая, председатель Комитета по языковой политике КНР Ду Чжаньюань, директор департамента по языковой политике Министерства образования КНР Тянь Лисинь.

В 2018 году исполняется 140 лет со дня создания Высших женских (Бестужевских) курсов. Эти курсы, открытые в 1878 году в Санкт-Петербурге, положили начало женскому университетскому образованию в России и перевернули отношение общества к правам женщин. Юбилею курсов будет посвящена пленарная панель «Женщины в истории российского высшего образования». Ее темой станет развитие гендерного равенства в обществе, образовании, науке и культуре.

На мероприятии выступят заместитель министра культуры России Алла Манилова, астрофизик Марика Бранкези (Италия), вошедшая в этом году в число 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, директор Центра изучения российской культуры при университете Ка' Фоскари Сильвия Бурини (Италия), в 2014 году получившая из рук Президента РФ медаль Пушкина, Амаль Мохаммед Аль-Малки (Катар), исследователь исламского феминизма, основатель и руководитель Колледжа гуманитарных и общественных наук Университета Хамада бен Халифы.

Перед музыкальным и академическим сообществом всего мира сегодня стоит общий вопрос: как адаптировать классическое образование к требованиям времени, сохранив лучшие национальные традиции? Ответ попытаются найти участники панельной дискуссии «Классическое музыкальное образование: традиции и перспективы».

Участниками дискуссии станут директор факультета искусств Университета Болоньи Джузеппина Мапия Анжела Бьянкони Ла-Фас (Италия), декан оркестрового факультета Университета музыки Карлсруэ Нахум Эрлих (Германия), декан факультета музыки Университета Мельбурна Барри Конингэм (Австралия) и другие эксперты. Модератором станет главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер.

Руководители ведущих консерваторий и академий музыки со всего мира соберутся на IX Международной конференции «Актуальные проблемы профессионального музыкального образования». Расширение сотрудничества российских и зарубежных музыкальных вузов обсудят ректор Московской государственной консерватории Александр Соколов, ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории Алексей Васильев, ректор Консерватории Пезаро Людовико Браманти (Италия), проректор Университета музыки Вены Кристиан Майер (Австрия), ректор Кельнской высшей школы музыки Гойн Хайнц (Германия) и представители других стран.

В рамках секции также пройдут панельная дискуссия «Детские школы искусств в пространстве культуры» и конференция «Детские школы искусств: вектор развития». Роль художественного образования в жизни современных детей, новые методы и подходы в обучении обсудят ведущие российские и зарубежные практики.

Продвижение России в мире через классическое и современное искусство — основная тема панельной дискуссии «Экспорт российской культуры: как и почему она востребована?». Сейчас присутствие страны на мировых арт-площадках, международных выставках и фестивалях не отражает реальной значимости российской культуры и искусства. О путях преодоления этого разрыва будут говорить эксперты по организации международных культурных проектов: директор по международным проектам «МондоМостре» Мария Ацура Ла Росса (Италия), художественный руководитель театра Стэнфордского университета Рэм Раш (США) и другие.