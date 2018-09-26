Среда 26 сентября 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Образование» Гендерное равенство в образовании и государственную языковую политику обсудят на VII Санкт-Петербургском международном Форуме

Гендерное равенство в образовании и государственную языковую политику обсудят на VII Санкт-Петербургском международном Форуме

Среда, 26 Сентября 2018 13:55
Гендерное равенство в образовании и государственную языковую политику обсудят на VII Санкт-Петербургском международном Форуме Фото из открытых источников

В фокусе внимания секции «Образование» VII Санкт-Петербургского международного культурного форума — роль женщин в высшем образовании, языковая политика России и Китая, международное сотрудничество в музыкальном образовании. В работе секции примут участие представители власти, ректоры ведущих вузов и деятели культуры. Подробнее - в материале Planet Today.

 

«Китай станет страной-гостем МКФ в следующем году, но уже сегодня эта страна является одним из наших ключевых партнеров в сфере образования. Мне приятно отметить, что мероприятия секции с каждым годом собирают все больше экспертов из разных стран. В ходе дискуссий мы обсудим проблемы, актуальные для всего мирового академического сообщества», – отметил руководитель секции «Образования», ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев.

 

Многонациональным государствам, таким как Россия и Китай, приходится искать баланс между развитием единого языкового пространства и сохранением многообразия. Объединить общество и не потерять бесценное культурное наследие — языки национальных меньшинств — помогает государственная языковая политика.

 

Проблемы правового регулирования этой сферы и преподавание государственных языков в двух странах эксперты обсудят в рамках Российско-китайского форума по языковой политике. Среди спикеров — ректор СПбГУ Николай Кропачев, президент Российской академии образования, президент СПбГУ Людмила Вербицкая, председатель Комитета по языковой политике КНР Ду Чжаньюань, директор департамента по языковой политике Министерства образования КНР Тянь Лисинь.

 

В 2018 году исполняется 140 лет со дня создания Высших женских (Бестужевских) курсов. Эти курсы, открытые в 1878 году в Санкт-Петербурге, положили начало женскому университетскому образованию в России и перевернули отношение общества к правам женщин. Юбилею курсов будет посвящена пленарная панель «Женщины в истории российского высшего образования». Ее темой станет развитие гендерного равенства в обществе, образовании, науке и культуре.

 

На мероприятии выступят заместитель министра культуры России Алла Манилова, астрофизик Марика Бранкези (Италия), вошедшая в этом году в число 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, директор Центра изучения российской культуры при университете Ка' Фоскари Сильвия Бурини (Италия), в 2014 году получившая из рук Президента РФ медаль Пушкина, Амаль Мохаммед Аль-Малки (Катар), исследователь исламского феминизма, основатель и руководитель Колледжа гуманитарных и общественных наук Университета Хамада бен Халифы.

 

Перед музыкальным и академическим сообществом всего мира сегодня стоит общий вопрос: как адаптировать классическое образование к требованиям времени, сохранив лучшие национальные традиции? Ответ попытаются найти участники панельной дискуссии «Классическое музыкальное образование: традиции и перспективы».

 

Участниками дискуссии станут директор факультета искусств Университета Болоньи Джузеппина Мапия Анжела Бьянкони Ла-Фас (Италия), декан оркестрового факультета Университета музыки Карлсруэ Нахум Эрлих (Германия), декан факультета музыки Университета Мельбурна Барри Конингэм (Австралия) и другие эксперты. Модератором станет главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер.

 

Руководители ведущих консерваторий и академий музыки со всего мира соберутся на IX Международной конференции «Актуальные проблемы профессионального музыкального образования». Расширение сотрудничества российских и зарубежных музыкальных вузов обсудят ректор Московской государственной консерватории Александр Соколов, ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории Алексей Васильев, ректор Консерватории Пезаро Людовико Браманти (Италия), проректор Университета музыки Вены Кристиан Майер (Австрия), ректор Кельнской высшей школы музыки Гойн Хайнц (Германия) и представители других стран.

 

В рамках секции также пройдут панельная дискуссия «Детские школы искусств в пространстве культуры» и конференция «Детские школы искусств: вектор развития». Роль художественного образования в жизни современных детей, новые методы и подходы в обучении обсудят ведущие российские и зарубежные практики.

 

Продвижение России в мире через классическое и современное искусство — основная тема панельной дискуссии «Экспорт российской культуры: как и почему она востребована?». Сейчас присутствие страны на мировых арт-площадках, международных выставках и фестивалях не отражает реальной значимости российской культуры и искусства. О путях преодоления этого разрыва будут говорить эксперты по организации международных культурных проектов: директор по международным проектам «МондоМостре» Мария Ацура Ла Росса (Италия), художественный руководитель театра Стэнфордского университета Рэм Раш (США) и другие.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости язык
 
Главное за сутки
Кадыров и Евкуров договорились о границе Чечни и Ингушетии Кадыров и Евкуров договорились о границе Чечни и Ингушетии Главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров в среду подписали соглашение об определении границы между регионами, предусматривающее взаимный обмен территориями. «Чечне передаётся горно-лесистая местность, расположенная на части Сунженского…
Госдума одобрила поправку о снижении возраста выхода на пенсию для женщин Госдума одобрила поправку о снижении возраста выхода на пенсию для женщин Поправки к проекту закона об изменении пенсионного законодательства, анонсированные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, были единогласно приняты депутатами Государственной думы. Согласно поправкам, для женщин возраст выхода на пенсию будет установлен…
Какие перемены принесёт мирный договор Японии и России? Какие перемены принесёт мирный договор Японии и России? Премьер-министр Японии Синдзо Абэ снова заявил о необходимости заключить мирный договор с Россией и рассказал, что это даст всей Северо-Восточной Азии. — Благодаря наличию мирного договора Японии и России Северо-Восточная…
Читайте также
Ученые рассказали о страшных последствиях отказа от занятий любовью Ученые рассказали о страшных последствиях отказа от занятий любовью Длительные перерывы в половой жизни вредят и мужскому, и женскому здоровью, однако особенно негативно воздержание сказывается на женщинах, которые в итоге зарабатывают как минимум хронические психологические проблемы. Согласно исследованию, о…
Ученые рассказали о простом способе защиты от инсультов Ученые рассказали о простом способе защиты от инсультов Ежедневные прогулки на свежем воздухе, продолжительность которых составляет не менее получаса, являются самым простым и доступным способом защититься от инсульта — пишут со страниц издания Neurology ученые из Швеции. Регулярная…
Ученые назвали «главное лекарство» для человека‍ Ученые назвали «главное лекарство» для человека‍ "Эпидемию одиночества", о существовании которой все чаще говорят западные ученые, можно победить только при помощи укрепления социальных связей, так что люди могут рассматривать других людей в качестве лекарства. По словам…
Тема дня
Почему мы не с Молдавией? Почему мы не с Молдавией?

Иногда среди некоторых недовольных граждан, особенно молодых, можно услышать вопрос: "Зачем мы отдел...

Фото
Остров Сокотра - место, в котором можно увидеть неземные пейзажи Остров Сокотра - место, в котором можно увидеть неземные пейзажи

Остров Сокотра - удивительное место, пейзажи которого напоминают фантастический фильм о временах, ко...

Интернет и СМИ
Опрос

Нужно ли запрещать гаджеты в школах?

 

Анекдот дня

Скоро Навальный станет как Айфон - будет выходить раз в полгода.

Еще »
Oneinform

Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Последняя надежда Киева рухнула: Россия расколола европейскую солидарность Последняя надежда Киева рухнула: Россия расколола европейскую солидарность
Грядет повторение чеченской войны? Грядет повторение чеченской войны?
Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия? Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия?
Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу
Сирийский гамбит – России готовят новую бесплодную победу? Сирийский гамбит – России готовят новую бесплодную победу?
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.