Что нужно для получения навыков работы с Linux

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Большой перечень востребованных профессий IT-сферы немыслим без позиции системного администратора. Осуществление управления серверами требует многих знаний и умений. Постоянное их пополнение и совершенствование – залог оперативной и корректной работы сисадмина в организации любой величины и направления деятельности. Курсы Linux в компании OTUS помогут в решении многих проблем администрирования, поднимут мастерство на более высокий уровень.

Что такое Linux и особенности обучения работы с ней

Linux – это семейство Unix-подобных ОС на базе ядра Linux. Включает определенный набор утилит, а также программ проекта GNU. Системы на основе Linux распространяются, как правило, бесплатно. Они имеют вид различных дистрибутивов. Это форма готового для установки и удобного для сопровождения и обновления продукта. Имеет набор прикладных и системных компонентов.

Курс, предлагаемый OTUS, рассчитан на практикующих администраторов SMB и системных администраторов, желающих расширить спектр своих профессиональных навыков. Он дает объем знаний и умений, обеспечивающих возможность создания и обслуживания высоконадежных систем. В процессе обучения слушатели получат ответы на наиболее часто возникающие вопросы:

как понять, что случилось с неработающей системой;

почему не удалось перезагрузить сервер после трехлетнего аптайма и как исправить ситуацию;

как поступить, если повис Apache и не реагирует ни на какие команды;

можно ли и как настроить хостинг без SMS, регистрации и пр.

В обучении участвуют преподаватели с внушительным стажем работы. Обширный лекционный материал и практические занятия, в том числе – домашние задания, по окончании курса сформируют устойчивые умения в:

развертывании платформы по ТЗ или создании конфигурации, оптимально соответствующей решению задачи;

разработке ПО и предложении инструментов разработчикам;

развертывании многих типов онлайн-систем и обеспечении их бесперебойного функционирования;

составлении исчерпывающего отчета с информацией по сбоям для разработчиков, в отдельных случаях – предложении исправлений.

Что нужно для получения навыков работы с Linux

Стать слушателем курсов Linux просто, подав заявку на участие онлайн на сайте или по телефону. Одно из главных требований для абитуриентов – прохождение предварительного тестирования и наличие базовых знаний основ Linux, опыта в установке систем виртуализации.