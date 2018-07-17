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Что нужно для получения навыков работы с Linux

Вторник, 17 Июля 2018 19:32
Linux для системного администратора Фото из открытых источников

Большой перечень востребованных профессий IT-сферы немыслим без позиции системного администратора. Осуществление управления серверами требует многих знаний и умений. Постоянное их пополнение и совершенствование – залог оперативной и корректной работы сисадмина в организации любой величины и направления деятельности. Курсы Linux в компании OTUS помогут в решении многих проблем администрирования, поднимут мастерство на более высокий уровень.

 

Что такое Linux и особенности обучения работы с ней

 

Linux – это семейство Unix-подобных ОС на базе ядра Linux. Включает определенный набор утилит, а также программ проекта GNU. Системы на основе Linux распространяются, как правило, бесплатно. Они имеют вид различных дистрибутивов. Это форма готового для установки и удобного для сопровождения и обновления продукта. Имеет набор прикладных и системных компонентов.

 

Курс, предлагаемый OTUS, рассчитан на практикующих администраторов SMB и системных администраторов, желающих расширить спектр своих профессиональных навыков. Он дает объем знаний и умений, обеспечивающих возможность создания и обслуживания высоконадежных систем. В процессе обучения слушатели получат ответы на наиболее часто возникающие вопросы:

 

  • как понять, что случилось с неработающей системой;
  • почему не удалось перезагрузить сервер после трехлетнего аптайма и как исправить ситуацию;
  • как поступить, если повис Apache и не реагирует ни на какие команды;
  • можно ли и как настроить хостинг без SMS, регистрации и пр.

 

В обучении участвуют преподаватели с внушительным стажем работы. Обширный лекционный материал и практические занятия, в том числе – домашние задания, по окончании курса сформируют устойчивые умения в:

 

  • развертывании платформы по ТЗ или создании конфигурации, оптимально соответствующей решению задачи;
  • разработке ПО и предложении инструментов разработчикам;
  • развертывании многих типов онлайн-систем и обеспечении их бесперебойного функционирования;
  • составлении исчерпывающего отчета с информацией по сбоям для разработчиков, в отдельных случаях – предложении исправлений.

 

Что нужно для получения навыков работы с Linux

 

Стать слушателем курсов Linux просто, подав заявку на участие онлайн на сайте или по телефону. Одно из главных требований для абитуриентов – прохождение предварительного тестирования и наличие базовых знаний основ Linux, опыта в установке систем виртуализации.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Образование  
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