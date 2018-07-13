В рамках международной конференции BiATA 2018 в СПбГУ пройдут открытые лекции по биоинформатике

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Изучение микроорганизмов кишечника, поиск новых видов вирусов, редактирование человеческого генома — над этими и многими другими задачами, которые находятся на стыке биологии и анализа данных, работают современные биоинформатики. Подробнее - в материале Planet Today.

17 июля в Санкт-Петербургском государственном университете в рамках II международной конференции Bioinformatics: from Algorithms to Applications (BiATA 2018) пройдут три открытые лекции от ведущих специалистов этой области.

Гости мероприятия узнают о том, что изучает биоинформатика, чему посвящены последние исследования в этом направлении, и о том, на что способна технология редактирования генома CRISPR/Cas-9, о которой в последние годы много говорят исследователи всего мира. Мероприятия пройдут в рамках научной конференции Bioinformatics: from Algorithms to Applications (BiATA 2018), которая проходит в СПбГУ во второй раз.

Напомним, что в этом году Санкт-Петербургский государственный университет впервые открыл прием на магистерскую программу «Биоинформатика», ориентированную на обучающихся как с математическим, так и с биологическим бэкграундом. Студентам будет предложен широкий спектр реальных проектных и исследовательских задач, связанных с решением проблем в области биомедицины, медицинских технологий, экологии, эволюции, агробиологии и т. д.