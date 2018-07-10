Сервис Puzzle English обучит английскому языку российских пенсионеров

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Сервис Puzzle English – один из лидеров отечественной индустрии онлайн-обучения иностранным языкам, собирается обучить английскому языку всех отечественных пенсионеров и пожилых людей. Передавать знания пенсионерам будут их коллеги – профессиональные учителя английского языка из лучших российских школ, также достигшие пенсионного возраста.

«Подписка на сервис «Puzzle English для пенсионеров» будет предоставляться пользователям по специальной стоимости. Работа и функционал сервиса будут оптимизированы для людей от 50 лет и старше. Преподавать для пенсионеров будут особые учителя – патриархи профессии – педагоги высшей категории со стажем преподавания иностранных языков в средней школе не менее 30 лет. Они пройдут жёсткий отбор и специальный тест на знание интернет-технологий», – рассказывает основатель и генеральный директор сервиса Puzzle English Александр Антонов.

Социально-благотворительная акция «Puzzle English для пенсионеров», по задумке создателей, не только поможет насытить рынок труда опытными специалистами, повысившими собственную квалификацию, но также будут способствовать увеличению туристического потока и повышению темпов культурного обмена между Россией и остальным миром.

Напоминаем, что, фактически единственной претензией зарубежных туристов и болельщиков, приехавших в Россию на чемпионат мира по футболу, было названо недостаточное знание россиянами английского языка. Puzzle English решительно настроен изменить данную ситуацию.