Исаак Калина принял участие в награждении сотрудников НИЯУ МИФИ

Фото из открытых источников

Руководитель московского Депобразования Исаак Калина в среду побывал в НИЯУ МИФИ, чтобы передать почетные грамоты и благодарность столичного мэра 18 сотрудникам. Они были награждены за то, что активно участвуют в реализации образовательных проектов в мегаполисе. Об этом рассказал сайт «Вечерняя Москва».

Кроме грамот и благодарностей сотрудники НИЯУ МИФИ могут рассчитывать на денежное стимулирование. Так, обладателям грамот город передаст по 150000 рублей, а получившим благодарность мэра — 100000 рублей.

В ходе церемонии награждения Исаак Калина высказал слова благодарности в адрес университета, который активно помогает городу с реализацией проектов образовательного профиля. По словам управленца, в настоящее время НИЯУ МИФИ выступает куратором работы пяти десятков инженерных классов в стенах школ и занимается реализацией проекта «Университетские субботы».