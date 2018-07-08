Исаак Калина принял участие в награждении сотрудников НИЯУ МИФИ

Руководитель московского Депобразования Исаак Калина в среду побывал в НИЯУ МИФИ, чтобы передать почетные грамоты и благодарность столичного мэра 18 сотрудникам. Они были награждены за то, что активно участвуют в реализации образовательных проектов в мегаполисе. Об этом рассказал сайт «Вечерняя Москва».
Кроме грамот и благодарностей сотрудники НИЯУ МИФИ могут рассчитывать на денежное стимулирование. Так, обладателям грамот город передаст по 150000 рублей, а получившим благодарность мэра — 100000 рублей.
В ходе церемонии награждения Исаак Калина высказал слова благодарности в адрес университета, который активно помогает городу с реализацией проектов образовательного профиля. По словам управленца, в настоящее время НИЯУ МИФИ выступает куратором работы пяти десятков инженерных классов в стенах школ и занимается реализацией проекта «Университетские субботы».
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