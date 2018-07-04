Исаак Калина: около 50% учеников Москвы учатся в школах с победителями и призерами олимпиад

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Московский Депобразования провел пресс-конференцию, в ходе которой говорилось об успехах местных школьников на олимпиадах. Так, было указано, что в период с 2016 по 2018 год более половины школ главного города РФ подготовили победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). Восемь лет назад таких школ было 74, а сейчас уже 227.

Об этом рассказало Федеральное агентство новостей.

Комментируя актуальные цифры, глава Депобразования Исаак Калина сообщил, что сейчас порядка 50% учеников Москвы учатся в школах, где есть победители/призеры олимпиад. В стране нет регионов, где было бы более 10 процентов.

В настоящее время олимпиадным успехам столичных школьников способствует много факторов. Ключевыми из них являются равнодоступность образования и уникальный проект «Московская электронная школа». Эта платформа способствует становлению традиционной школы с инновационными инструментами, — уточнил Исаак Калина.