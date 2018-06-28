Исаак Калина побеседует с журналистами в ходе подведения итогов 2017/2018 учебного года

Депобразования города Москвы занимается организацией пресс-конференции, участие в которой примет руководитель ведомства, министр Правительства столицы Исаак Калина. Мероприятие будет посвящено обсуждению результатов минувшего учебного года. Об этом написал официальный сайт Мэра Москвы.
В ходе встречи учащийся одной из столичных школ расскажет журналистам о личном опыте участия во Всероссийской олимпиаде школьников. Результаты участия местных учащихся в таких состязаниях и данные по динамике развития столичных школ представит Директор ЦПМ Иван Ященко.
Также на пресс-конференции выступит директор Первого МОК Юрий Мироненко, который раскроет детали проекта «Мастерская от победителей олимпиады». В то же время Станислава Буробина, занимающая должность директора школы с самым большим зданием в РФ, расскажет, чем запомнился первый год работы этого учреждения образования.
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