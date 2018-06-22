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Онлайн-чемпионат по ментальной арифметике «AMAKids – Поколение Z» благополучно завершился

Пятница, 22 Июня 2018 14:18
Онлайн-чемпионат по ментальной арифметике «AMAKids – Поколение Z» благополучно завершился Фото из открытых источников

Обнародован список победителей и призеров онлайн-чемпионата по ментальной арифметике «AMAKids – Поколение Z».

 

Его участниками выступили учащиеся «Академии развития интеллекта AMAKids» — свыше десяти тысяч человек из двенадцати государств. Для участия в состязаниях требовалось перейти на их портал через свой личный кабинет.

 

Все призеры получили призы от AMAKids в виде планшетов iPad, систем виртуальной реальности HTCVive, приставок XboxOne и PlayStation 4. Главный приз представлял собой вояж в Китай, он достался Вячеславу Чшиеву из Владикавказа и Ивану Князеву из украинского города Бровары. 

 

Владимиром Федяем (основатель «Академии развития интеллекта AMAKids») была проведена работа по адаптации классического курса ментальной арифметики под мышление современных детей. Такие дети становятся более уверенными в себе, их успеваемость растет. Они приобретают навык практически моментального (за доли секунды) проведения арифметических расчетов многозначных чисел.

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости дети
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