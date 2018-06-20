303 премии было вручено столичной мэрией учителям за развитие проекта МЭШ

В Москве в течение нескольких лет запущен и успешно работает проект «Московская электронная школа» (МЭШ). Столичные учителя используют эту платформу для обмена наработками и сценариями учебных занятий с коллегами.
Местная мэрия оказывает грантовую поддержку педагогам, развивающим проект. Об этом сообщает портал Москва News.
В настоящее время было вручено 303 премии 263 учителям. Многие из них уже не в первый раз получили гранты. К примеру, преподаватель английского языка школы №1253 Мария Тюляева является лидером списка с четырьмя грантами.
Очередная часть премий была вручена 14 июня в ходе селекторного совещания московского Депобразования. В его рамках глава ведомства Исаак Калина поблагодарил педагогов за то, что они активно развивают МЭШ. По его словам, их заслуга в том, что столичное преподавательское сообщество может использовать разработки коллег в своей работе.
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