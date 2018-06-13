Завершился очный этап Всероссийского конкурса на лучшее знание государственной символики Российской Федерации

8 июня 2018 года в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» состоялся очный этап Всероссийского конкурса на лучшее знание государственной символики Российской Федерации среди обучающихся общеобразовательных учреждений.
На сцене Дома офицеров МВО г. Москвы в этот день собрались те, кто лучше всего знает историю своего региона и своей страны – 60 финалистов очного этапа конкурса. Ребята состязались в трех номинациях: «История символа моего региона», «Символ моей малой родины – природное или культурное наследие региона», «Интересные факты о символах моего региона». Каждый из участников подробно изучил свою тему, многие подготовили интерактивные, красочные и развернутые презентации.
Конкурсанты защищали свои проекты и отвечали на вопросы экспертов. Членами экспертной комиссии стали общественные деятели, руководители молодежных патриотических организаций, кандидаты наук. В своем выступлении о большой значимости конкурса школьникам рассказал один из почетных членов жюри Сергей Владимирович Тетерский – федеральный эксперт в области социальной политики и развитии институтов гражданского общества, почетный работник сферы молодежной политики, основатель и председатель Попечительского совета Общероссийской общественной организации «Детские и молодёжные социальные инициативы».
После завершения презентаций экспертная комиссия выбрала трех победителей в каждой номинации.
Номинация «История символа моего региона»:
1 место – Олеся Юртеева (Кировская область);
2 место – Григорий Науменко (г. Москва);
3 место – София Дмитриева (г. Одинцово, МО).
Номинация «Интересные факты о символах моего региона»:
1 место – Снежана Иванова (г. Санкт-Петербург);
2 место – Анастасия Муратова (Тамбовская область);
3 место – Евгения Ликазо (Брянская область).
Номинация «Символ моей малой родины – природное или культурное наследие региона»:
1 место – Александр Васильцов (Республика Башкортостан);
2 место – Мария Иванова (г. Одинцово);
3 место – Екатерина Бредихина (Тамбовская область).
Все участники получили дипломы и подарки от организаторов. Для победителей конкурса подготовили также подарочные издания книг. После торжественного награждения для всех финалистов была организованна обзорная экскурсия по Москве.
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