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Московским учителям ежемесячно дают городскую надбавку за развитие «МЭШ»

Понедельник, 11 Июня 2018 11:16
Московским учителям ежемесячно дают городскую надбавку за развитие «МЭШ» Фото из открытых источников

В рамках селекторного совещания столичного Депобразования много говорилось о стимулировании педагогов школ Москвы, которые используют ресурсы и помогают развиваться проекту «Московская электронная школа». Как отметила директор Городского методического центра Марианна Лебедева, такие педагоги (а они представляют 438 школ мегаполиса) получают на ежемесячной основе городскую надбавку в 10000 рублей. Об этом рассказало АГН «Москва».

 

В ходе своего выступления госпожа Лебедева подчеркнула, что активными пользователями «МЭШ» выступают 53% столичных учителей старше 60 лет. Наиболее часто к ресурсам системы прибегают педагоги старше 41 года, это 68% от общего их количества.

 

В своем комментарии Исаак Калина (глава Депобразования города Москвы) поблагодарил столичных учителей за активное развитие проекта «МЭШ». По его словам, способности человека не должны оцениваться по его возрасту.

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Волкова Алена Опубликовано в Образование   Теги Новости школа
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