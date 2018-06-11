Московским учителям ежемесячно дают городскую надбавку за развитие «МЭШ»

В рамках селекторного совещания столичного Депобразования много говорилось о стимулировании педагогов школ Москвы, которые используют ресурсы и помогают развиваться проекту «Московская электронная школа». Как отметила директор Городского методического центра Марианна Лебедева, такие педагоги (а они представляют 438 школ мегаполиса) получают на ежемесячной основе городскую надбавку в 10000 рублей. Об этом рассказало АГН «Москва».
В ходе своего выступления госпожа Лебедева подчеркнула, что активными пользователями «МЭШ» выступают 53% столичных учителей старше 60 лет. Наиболее часто к ресурсам системы прибегают педагоги старше 41 года, это 68% от общего их количества.
В своем комментарии Исаак Калина (глава Депобразования города Москвы) поблагодарил столичных учителей за активное развитие проекта «МЭШ». По его словам, способности человека не должны оцениваться по его возрасту.
Остров Тасиро в Японии, более известный как "Остров кошек" славится множеством живущих на нем кошек,...
Китайский военный оркестр встретил Путина «Катюшей»
Бабушки у подъезда – они ведь как подписчики в фейсбуке. В друзья не добавляются. А за новостями следят!
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.