Московским учителям ежемесячно дают городскую надбавку за развитие «МЭШ»

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В рамках селекторного совещания столичного Депобразования много говорилось о стимулировании педагогов школ Москвы, которые используют ресурсы и помогают развиваться проекту «Московская электронная школа». Как отметила директор Городского методического центра Марианна Лебедева, такие педагоги (а они представляют 438 школ мегаполиса) получают на ежемесячной основе городскую надбавку в 10000 рублей. Об этом рассказало АГН «Москва».

В ходе своего выступления госпожа Лебедева подчеркнула, что активными пользователями «МЭШ» выступают 53% столичных учителей старше 60 лет. Наиболее часто к ресурсам системы прибегают педагоги старше 41 года, это 68% от общего их количества.

В своем комментарии Исаак Калина (глава Депобразования города Москвы) поблагодарил столичных учителей за активное развитие проекта «МЭШ». По его словам, способности человека не должны оцениваться по его возрасту.