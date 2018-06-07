В Беларуси прошел дебютный выездной сбор столичных юных инженеров

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Москва успешно завершила дебютный этап экспериментальной программы, по которой в мае учащиеся восьмых классов столичных школ на протяжении семи дней гостили в санатории «Жемчужина» (Беларусь).

Там они в течение отчетного периода под присмотром преподавателей физфака МГУ вели исследовательскую работу и углубленно изучали, как физику, так и математику. Ожидается, что подобного рода выезды будут проводиться на ежемесячной основе для учащихся разных классов. Об этом проинформировал портал «Вечерняя Москва».

Ранее глава столичного Депобразования Исаак Калина сообщал, что в главном городе нашей страны за последние годы существенно выросло качество образования. Это системный процесс, на котором, в частности, положительно сказывается организация работы в школах предпрофессиональных классов. Также в школах открываются IT-полигоны, библиотеки превращаются в настоящие информационные центры, налаживается работа лабораторных комплексов.