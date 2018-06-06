SAS совместно с Высшей школой экономики займется подготовкой специалистов в области аналитики

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На российском рынке труда число вакансий только в финансовой отрасли сейчас превышает 1200. При этом в стране недостаточно и IT-специалистов в целом. По данным Фонда развития интернет-инициатив, ежегодно выпускается 60 тысяч выпускников по различным IT-специальностям, тогда как для восполнения дефицита необходимо каждый год дополнительно набирать еще 40 тысяч абитуриентов. Подробнее - в материале Planet Today.

Если этих мер не предпринять, к 2027 году, по прогнозам фонда, дефицит составит 2 млн специалистов.

То же самое подтверждают и данные кадровых агентств. «В последние несколько лет я наблюдаю постоянный рост спроса на вакансии в области бизнес-аналитики - около 20% ежегодно, на рынке Москвы порядка 3 тысяч вакансий в этой области. Речь идет о вакансиях, где уже требуются определенные знания продуктов и опыт. Как правило, цикл поиска на эти вакансии долгий – около трех месяцев. Поэтому можно с уверенностью сказать, что в России образовался дефицит специалистов в этой области», – говорит Алексей Логанов, генеральный директор агентства HRTS.

На факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ открывается базовая кафедра лидера рынка бизнес-аналитики компании SAS. Она начнет свою работу 31 августа. Создание кафедры является, с одной стороны, логичным продолжением длительного сотрудничества SAS и ФКН, а с другой – ответом на ситуацию на рынке труда.